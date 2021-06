Republica Moldova mentionata in declaratia finala a summitului NATO. Rusia este somata sa-si retraga trupele din zona

Solicitarea a fost inclusa intr-o declaratie dupa summitul NATO care s-a incheiat luni, 14 iunie.

Astfel, in declaratie se mentioneaza ca "ne reiteram sprijinul pentru integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova in cadrul granitelor lor recunoscute la nivel international. In conformitate cu angajamentele sale internationale, cerem Rusiei sa retraga fortele pe care le-a stationat in toate cele trei tari fara acordul lor".

"Ne reiteram sprijinul ferm pentru discutiile internationale de la Geneva. De asemenea, cerem Rusiei sa se angajeze in mod constructiv in procesul de solutionare a cazului Transnistriei. Ne-am angajat sa sprijinim reformele democratice ale Republicii Moldova si sa oferim asistenta prin Initiativa noastra de aparare si de securitate conexa de consolidare a capacitatii", se mai arata in declaratia NATO.

Ministrul de externe adjunct al Rusiei, Aleksandr Grusko, a declarat ca summitul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a demonstrat ca alianta nu poate exista fara un "mare dusman".

"Summitul de la Bruxelles a dezvaluit din nou codul genetic al NATO: alianta nu poate exista fara un 'mare dusman'. La amenintarea rusa a fost adaugata provocarea chineza", a subliniat Grusko, noteaza TASS, citat de Agerpres.

Luni, 14 iunie, la incheierea summitului de la Bruxelles, liderii tarilor NATO si-au manifestat preocuparea fata de Rusia, dar si fata de China. Comunicatul de la finalul summitului enumera intre provocari "influenta crescanda si politicile internationale ale Chinei", asigurand ca aliatii vor "interactiona cu China pentru a apara interesele de securitate ale Aliantei".

Participantii la summit au mentionat pe de alta parte ca "de mai bine de 25 de ani NATO se preocupa de construirea unui parteneriat cu Rusia, inclusiv prin intermediul Consiliului NATO-Rusia (NRC), iar in timp ce NATO isi respecta angajamentele internationale, Rusia continua sa incalce valorile, principiile, increderea si angajamentele stipulate in documentele convenite si care stau la baza relatiei NATO-Rusia", relateaza TV8