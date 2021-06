Republicanii americani se opun reformelor electorale. Mostenirea administratiei Trump agita spiritele in Senat

Republicanii au blocat marti, 22 iunie, in Senatul Statelor Unite un proiect democrat de reforma electorala, expunand diviziuni profunde in jurul unor probleme cruciale pentru democratie: dreptul la vot si diferitele moduri de acces la urne, in centrul contestarii rezultatului prezidentialelor de catre Donald Trump, comenteaza AFP.

A fost un simplu vot procedural, dar incarcat de simbol, care a expus aceste diviziuni.

Toti republicanii prezenti in sala s-au opus deschiderii dezbaterilor asupra vastului proiect democrat de reforma electorala, dand uitarii acest text, cel putin pentru moment.

O "lovitura de forta" democrata pentru a prelua puterea sau un bastion pentru a lupta impotriva incercarii "coordonate" republicane de a restrictiona dreptul la vot?

Cei doi lideri ai partidelor din Senat si-au redat marti viziunile asupra acestui proiect de lege, prezentat intr-o tara inca sub soc dupa asaltul violent asupra Capitoliului de catre partizanii lui Donald Trump care negau, la fel ca el, victoria lui Joe Biden.

Noul presedinte american a sustinut acest proiect, despre care a spus ca este necesar pentru a contracara atacurile "absolut fara precedent" asupra dreptului de vot ale minoritatilor.

"Democratia este in pericol, aici in America", a insistat marti Casa Alba intr-un comunicat.

Alt semn al importantei pe care administratia Biden a acordat-o acestei initiative: vicepresedinta tarii, Kamala Harris, a prezidat votul.

"Marea minciuna a lui Donald Trump s-a raspandit ca un cancer" printre republicani, a declarat in Camera liderul senatorilor democrati, Chuck Schumer.

Aceasta "minciuna" reprezinta multiplele acuzatii de frauda electorala pe care fostul presedinte republican le-a formulat in legatura cu alegerile prezidentiale din 2020.

Din cauza pandemiei, au fost autorizate mai multe optiuni pentru depunerea buletinului de vot - votul anticipat, prin posta, cu termene uneori prelungite sau urne accesibile pe strada.

Toate acuzatiile de frauda masiva au fost respinse, inclusiv de judecatori numiti de administratia Trump.

Dar la cinci luni dupa ce a parasit Casa Alba, omul de afaceri inca nu a recunoscut in mod explicit victoria lui Joe Biden. "Alegerile prezidentiale din 2020 au fost trucate!", a scris el marti din nou.

Pentru a preveni repetarea acestor presupuse fraude, aproximativ cincisprezece state conduse de republicani au adoptat legi electorale restrictive de la inceputul anului. Si au fost introduse aproximativ 400 de proiecte de lege.

Pentru Chuck Schumer, aceasta este "cea mai mare initiativa de restrictionare a votului de cel putin 80 de ani", in epoca segregarii rasiale.

Uriasa reforma electorala propusa de democrati intentioneaza in special sa largeasca posibilitatile de inscriere pe listele electorale, inclusiv in ziua votului, sa oblige statele sa permita votul in avans, sa solicite mai multa transparenta in ceea ce priveste finantarea campaniei electorale, precum si pe presedintele Statele Unite, obligandu-l sa-si prezinte declaratiile fiscale.