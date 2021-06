Reforma in armata Statelor Unite: abuzatorii sexuali vor fi urmariti penal fara a se tine cont de ierarhia militara

Gradele militare nu vor conta pentru cei ce comit delicte sexuale FOTO Facebook / U.S. Department of Defense (DoD)

Seful Pentagonului, Lloyd Austin, s-a declarat marti, 22 iunie, favorabil unei modernizari a sistemului de justitie militara care ar retrage ierarhiei militare decizia de a-i urmari penal pe autorii violentelor sexuale din randul armatei americane, noteaza AFP.

Secretarul american al Apararii a insarcinat o comisie independenta care sa-i prezinte sugestii pentru ca autorii violentelor sexuale in armata sa fie urmariti penal mai eficient.

Indicand intr-un comunicat ca a primit recomandarile comisiei, el s-a angajat "sa colaboreze cu Congresul pentru a amenda Codul justitiei militare, retragand urmaririle penale pentru agresiuni sexuale din lantul de comanda militar".

Comisia "a recomandat includerea altor infractiuni sexuale in acest sistem de justitie independent, inclusiv violenta in familie", a adaugat Lloyd Austin. "Si eu il sustin, avand in vedere stransa corelatie intre aceste tipuri de infractiuni si frecventa agresiunilor sexuale", a continuat el.

Peste zece ofiteri au fost demisi in decembrie anul trecut, dupa o serie de crime la o baza militara importanta din SUA, in special Vanessa Guillen, o tanara soldat de 20 de ani care a disparut pe 22 aprilie dupa ce a fost hartuita sexual.

Vanessa Guillen i-a spus familiei sale ca nu are incredere in ierarhia militara pentru a urmari o plangere de hartuire sexuala, iar rudele ei s-au indoit in mod public de hotararea armatei de a ancheta disparitia ei, pana cand corpului sau dezmembrat a fost descoperit in cele din urma, pe 30 iunie.

De atunci, Pentagonul a fost indemnat sa retraga lantului de comandament deciziile privind crimele sexuale, dar armata americana a rezistat pana in prezent, invocand nevoia de a mentine controlul asupra disciplinei in randurile sale.

Senatoarea democrata Kirsten Gillibrand a initiat un proiect de lege care ar retrage ierarhiei decizia de urmarire penala a altor crime decat sexuale, dar comunicatul secretarului american al Apararii nu aminteste despre acesta.