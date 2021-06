Redactorul-sef si patru directori de la un ziar din China au fost arestati. Descinderea a fost transmisa pe pagina de Facebook

Mass-media, la un eveniment in China FOTO Pixabay

Politia din Hong Kong i-a arestat joi dimineata, 17 iunie, pe redactorul-sef si alti patru directori de la ziarul pro-democratie Apple Daily. Acestia sunt banuiti de incalcarea Legii nationale a securitatii.

Apple Daily, care critica vehement conducerea de la Beijing, este detinut de mogulul media Jimmy Lai, care a fost arestat si incarcerat dupa ce i-au fost aduse mai multe invinuiri.

Zeci de activisti au fost arestati de cand Legea securitatii nationale a intrat in vigoare anul trecut.

Politia a patruns in sediul Apple Daily joi, in jurul orei locale 07:30, si a blocat toate caile de acces. Ziarul a transmis pe pagina de Facebook descinderea.

Autoritatile au transmis ca a fost derulata o operatiune de cautare la o companie media, adaugand ca mandatul politistilor permitea perchezitia si confiscarea de materiale jurnalistice.

Separat, politia a ajuns si in casele redactorului-sef Ryan Law, CEO-ului companiei-mama Next Digital, Cheung Kim-hung, COO-ului Chow Tat-kuen, publisherului Apple Daily, Chan Pui-man, si directorului Cheung Chi-wai. Acestia au fost arestati.

Politia nu a transmis numele celor arestati, dar a confirmat ca cinci persoane, cu varste cuprinse intre 47 si 63 de ani, au fost arestate pentru "complicitate cu o tara straina sau cu elemente externe pentru a pune in pericol securitatea nationala".

Mark Simon, consilier al lui Lai, a declarat pentru Reuters ca arestarile vizau partea editoriala a ziarului si a numit actiunea "un atac fatis" asupra echipei.

Acesta a fost al doilea raid care a avut loc la Apple Daily in mai putin de un an. In august 2020, zece persoane, inclusiv Lai si fiii lui, au fost arestate.

Jimmy Lai este unul dintre cei mai cunoscuti sustinatori ai miscarii pro-democratie din Hong Kong. Cu o avere estimata la peste 1 miliard de dolari, el a inceput mai intai cu afaceri in zona industriei textile, apoi in media si a fondat Next Digital.

In prezent, el se afla in inchisoare, dupa ce a fost acuzat inclusiv pentru ca a participat la un miting neautorizat in 2019.

Legea securitatii nationale a fost introdusa in 2020 ca raspuns la demonstratiile masive pro-democratie care au avut loc in Hong Kong pe parcursul unui an. In esenta, aceasta reduce autonomia judiciala a Hong Kongului si face mai usor ca protestatarii sa fie pedepsiti, incrimineaza secesiunea, subversiunea si complicitatea cu forte straine cu pedepse maxime cu inchisoarea pe viata.