Un barbat si-a doborat propriul record dupa ce a mancat 76 de hotdogi in 10 minute VIDEO

Un american, Joey Chesnut, campion la mancat hotdogi, si-a batut propirul record, mancand 76 de sendvisuri cu carnati in zece minute, la o competitie la New York, relateaza AFP.



Joey Chesnut, supranumit "Jaws", a castigat a 14-a oara concursul international Nathan's al mancatorilor de hotdogi, organizat cu ocazia Zilei Nationale americane.

Campionul, care a mancat 75 de hotdogi anul trecut, si-a "zdrobit" concurentii, a mancat cu 26 de senvisuri mai multe decat urmatorul clasat, Geoffrey Esper.

Din cauza restrictiilor impotriva pandemiei covid-19 impuse, concursul nu s-a desfasurat in afara restaurantului de hotdogi Nathan's de pe Coney Island, la Brooklyn, ci intr-un parc de baseball vecin, unde se aflau 5.000 de spectatori.

"Mi-a facut bine" ca au fost fani, a declarat Joey Chestnut la postul de sport ESPN, care a difuzat evenimentul, dupa ce editia din 2020 s-a desfasurat in interior, fara spectatori, si dupa panouri de plexiglas, pentru limitarea pericolului raspandirii noului coronavirus.

"Chiar daca nu m-am simtit in largul meu, am apreciat ca toata lumea m-a incuraj si m-a indemnat", a declarat Joey Chestnut, care a castigat 14 dintre ultimele 15 concursuri, dupa ce l-a invins pe sextuplul campion, japonezul Takeru Kobayashi, in 2017.

El a fost infrant o singura data in aceasta perioada, in 2016.

La femei, Michelle Lesco a mancat 30 de hotdogi si trei sferturi, si a invins-o pe Sarah Rodriguez.

Septupla campioana Miki Sudo nu si-a aparat titlul. Ea isiasteapta primul copil in aceasta luna.