Oficial rus, dupa gasirea unor documente clasificate despre trecerea unei nave britanice in Marea Neagra: De ce avem nevoie de hackeri rusi daca exista statii de autobuz britanice

Documente clasificate ale Ministerului Apararii din Marea Britanie, continand detalii despre trecerea unei nave britanice in Marea Neagra si posibila reactie a Rusiei, au fost gasite intr-o statie de autobuz din sudul Angliei, a relatat duminica BBC, transmite Reuters.



Documentele, care totaliteaza aproape 50 de pagini, au fost gasite "imbibate cu apa, in spatele unei statii de autobuz din Kent, marti dimineata devreme" de catre un membru al publicului, care doreste sa ramana anonim.

Ministerul Apararii a declarat ca a fost informat saptamana trecuta "de un incident in care documentele de aparare sensibile au fost recuperate de catre un membru al publicului".

"Departamentul ia extrem de in serios securitatea informatiilor si a fost lansata o ancheta. Angajatul in cauza a raportat pierderea la momentul respectiv. Ar fi nepotrivit sa comentam in continuare", a spus un purtator de cuvant.

Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a batjocorit guvernul britanic pe canalul de socializare Telegram, spunand: "Londra a folosit o serie de minciuni pentru a acoperi ultima provocare. 007 (James Bond) nu mai este acelasi. Si acum o intrebare asemanatoare unei ghicitori pentru parlamentul britanic, de ce avem nevoie de hackeri rusi daca exista statii de autobuz britanice?."

Partidul Laburist, principalul partid de opozitie din Marea Britanie, a declarat ca descoperirea documentelor de catre un membru al publicului este "atat jenanta, cat si ingrijoratoare pentru ministri".

Seful politicii de aparare al Partidului Laburist, John Healey, a declarat ca ministrii trebuie sa confirme ca securitatea nationala nu a fost subminata sau ca operatiunile de securitate au fost afectate si ca "sunt in vigoare proceduri pentru a se asigura ca nu se va mai intampla asa ceva".

BBC a relatat ca documentele, care includeau e-mailuri si prezentari PowerPoint, se refereau la nava de razboi britanica Defender, care luna aceasta a navigat prin apele din peninsula Crimeea, regiune anexata de Moscova de la Ucraina in 2014.

Rusia a declarat miercuri ca a tras focuri de avertizare si a lansat bombe in directia navei, pentru a o alunga din ceea ce Kremlinul spune ca sunt apele sale teritoriale, dar despre care Marea Britanie si majoritatea lumii spun ca apartin Ucrainei.

Ulterior, Rusia la convocat pe ambasadorul britanic la Moscova pentru o mustrare diplomatica oficiala asupra a ceea ce a descris ca o provocare.

Marea Britanie a respins relatarea Rusiei despre incident. Acesta a declarat ca focurile de arma ar fi fost un "exercitiu de artilerie" rus anuntat in prealabil si ca nu au fost aruncate bombe. Londra a confirmat ca distrugatorul a navigat prin ceea ce a spus ca sunt ape ucrainene, descriindu-si calea drept "trecere nevinovata" in conformitate cu dreptul international al marii.

BBC a relatat ca documentele sugereaza ca misiunea navei a avut loc anticipand ca Rusia ar putea raspunde agresiv.