Los Angeles: Cel putin 17 persoane ranite in timpul unei explozii aparent controlate de genisti VIDEO

Cel putin 17 persoane au fost ranite, la Los Angeles, in timpul unei interventii soldate cu un esec al unei echipe de genisti, care a incercat sa declanseze o explozie controlata a unor dispozitive explozive artizanale si a catorva tone de artificii ilegale.

Deflagratia - care a avariat locuinte si a spart geamuri - a ranit zece politisti si sapte civili.

Viata ranitilor nu era in pericol, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, seful Departamentului Politiei din Los Angeles, Michael Moore.

Explozia a spulberat acoperisul unui camion de deminare, iar o minge de foc s-a ridicat deasupra unor cartiere in sudul orasului californian, potrivit unor inregistrari video difuzate de presa locala.

Cauzele "esecului catastrofal si total al vehicului de izolare", care ar fi trebuit sa permita eliminarea in siguranta" a explozivilor nu era clara miercuri seara (ora locala), a anuntat seful politiei.



"Protocoalele au fost urmate, insa s-a intamplat ceva ce nu trebuia sa se intample in vehicul, iar nu stim de ce", a declarat el.



Michael Moore a anuntat ca politisti au fost alertati miercuri la telefon cu privire la prezenta unor focuri de artificii ilegale la un domiciliu privat.

Ei au descoperit gramezi de cartoane care contineau focuri de artificii, prezente de obcei in comert, estimate in total la 2.300 de kilograme de instrumente pirotehnice.

Politisti au gasit in acest domiciliu dispozitive explozive fabricate din doze de suc, carora li s-au atasat mecanisme de detonare.

Aceste bombe au fost plasate in camionul de deminare, iar explozia lor a fost provocata de catre genisti miercuri seara, catre ora locala 18.40 (joi, 4.40, ora Romaniei).

Un barbat care locuiette in casa in care au fost gasiti explozivii, Arturo Cejas, in varsta de 27 de ani, a fost arestat si inculpat cu privire la detinere ilegala de explozivi.

Politia vrea sa-l inculpe, de asemenea, cu privire la punerea in pericol a unui copil, fratele acestuia, in varsta de zece ani, care a fost gasit in casa.

Aceste focuri de artificii ar fi fost cumparate "din afara statului" Calofornia si transportate la Los Angeles cu scopul de a fi vandute cu ocazia Zilei Nationale a Statelor unite, la 4 iulie, a anuntat Michael Moore.

Orasul Los Angeles, afectat de o seceta fara precedent, a interzis focurile de artificii si a lansat un progran de cumparare a focurilor de artificii inainte de Ziua Independentei.

In 2020, politia a anuntat ca a confiscat peste patru tone de tocuri de artificii.