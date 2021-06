Trei raniti, intre care unul foarte grav, dupa ce doua cladiri din Bordeaux s-au prabusit

Una dintre cladiri, care era in renovare, s-a prabusit daramand un alt imobil vecin FOTO news.in-24.com, via Agerpres

Trei persoane au fost ranite, dintre care una este in stare grava, dupa ce doua cladiri din centrul orasului Bordeaux (sud-vestul Frantei) s-au prabusit duminica seara din cauze inca necunoscute, au anuntat pompierii si primaria orasului, informeaza France Presse.



Pompierii au fost chemati in jurul orei 00:30 pentru prabusirea acestor doua imobile de trei etaje situate in zona Porte de Bourgogne, in centrul vechi al orasului.

In momentul dezastrului, una din cladiri era goala, acolo efectuandu-se lucrari de renovare, iar in cealalta locuiau noua persoane, potrivit purtatorului de cuvant al serviciului departamental de pompieri si salvare din Gironde, Arnaud Mendousse.

Printre victime, un barbat de 28 de ani a fost ranit "foarte grav", cu un pronostic vital "probabil rezervat". De asemenea, un barbat in varsta de 48 de ani si o femeie de 38 de ani au suferit rani usoare. Toate persoanele aflate in imobil au fost evacuate cu sprijin aerian.

Acesta este un bilant final, nu exista persoane decedate, nici locuitori disparuti, a precizat purtatorul de cuvant.

Pompierii au pus la dispozitie resurse specializate care implica echipe canine si echipe de salvare si de curatare pentru a cauta posibile victime.

Dezastrul a avut loc inainte de o ploaie torentiala care a lovit puternic orasul peste noapte. Intreaga strada a fost blocata de daramaturi, a constatat AFP la fata locului.

Aproximativ zece cladiri din apropiere au fost evacuate, iar locuitorii lor au fost preluati de autoritatile locale.

Conform primelor constatari, prabusirea cladirii care era in renovare a fost cea care a dus la prabusirea cladirii vecine, potrivit unui ales local, Amine Smihi.

Miercurea trecuta, o cladire aflata in paragina, in centrul orasului, s-a prabusit, fara a face victime.