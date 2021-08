Explozie puternică în apropierea aeroportului din Kabul. O rachetă a lovit o casă VIDEO

O explozie puternică a avut loc duminică, 29 august, în apropierea aeroportului din Kabul, informează bbc.com.

Potrivit unui oficial al Ministerului Sănătăţii, explozia ar fi fost cauzată de o rachetă care a lovit o casă din apropierea aeroportului.

📍 Unknown missile has hit a House in Kabul. pic.twitter.com/etg4zTYezI— The Broadcaster🎥 (@BrotxtMe) August 29, 2021