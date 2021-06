Asupra lui Vladimir Putin se exercita presiuni, inaintea summitului sau de miercuri, 16 iunie, cu Joe Biden, privind eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, si un schimb de detinuti ca gest de bunavointa in vederea relansarii relatiilor ruso-americane, relateaza AFP.

Statele Unite au avertizat ca presedintele american urmeaza sa discute cu omologul sau rus, miercuri, la Geneva, pentru prima oara fata in fata, soarta lui Paul Whelan, incarcerat cu privire la spionaj, si a lui Trevor Reed, incarcerat pentru ca a agresat, in stare de ebrietate, doi politisti rusi.

Washingtonul denunta faptul ca cei doi cetateni americani au fost incarcerati in mod nedrept.

Alesi americani, atat republicani, cat si democrati, il indeamna pe locatarul Casei Albe sa ceara ferm eliberarea acestora.

"Tratamentul kafkian pe care Kremlinul il rezerva cetatenilor americani trebuie sa inceteze, iar presedintele Biden trebuie sa faca din intoarcerea lor in tara o prioritate a vizitei sale", subliniaza influentul sentor democrat Bob Menendez.

Reprezentantul republican Michael McCaul merge si mai departe si considera ca eliberarea lor este necesar sa fie o "conditie prealabila" a summitului de la Geneva.

Intrebat la postul american NBC despre posibilitatea unui schimb de detinuti intre acesti detinuti americani si detinuti rusi din Statele Unite, Vladimir Putin s-a aratat deschis.

"SPERANTE BUNE"

"Da, da, da, bineinteles", a raspuns Putin, potrivit unui fragment din interviu, difuzat luni.

"Ar fi si mai buna o discutie cu privire la posibilitatea incheierii unui acord de extradare", a adaugat Putin, potrivit transcrierii interviului, publicata de catre Kremlin.

Ads

Pana atunci insa, presedintele rus s-a declarat pregatit sa negocieze un schimb din motive "umanitare", legate de "sanatatea si viata persoanelor individuale".

Ce detinuti rusi ar vrea el sa fie eliberati in schimbul celor doi americani?

"Avem o lista intreaga", a dat Putin asigurari, apreciind ca numarul rusilor detinuti in inchisori americane este "fara o masura comuna" cu cel al americanilor aflati dupa gratii in Rusia.

Putin evoca "probleme mari de sanatate" ale lui Konstantin Iarosenko, un pilot rus incarcerat in America cu privire la trafic de cociana, a carui familie a cerut eliberarea acestuia inaintea summitului. La fel ca familia traficantului de armament Viktor But.

Vladimir Putin este, in interviu, foarte virulent fata de Trevor Reed, condamnat in iulie 2019 la noua ani de inchisoare.

Ads

"Este doar un betiv si unul care cauta probleme", "este de drept comun, nimic altceva", da el asigurari, in contextul in care clasa politica americana acuza Moscova de faptul ca se foloseste de el drept moneda de schimb diplomatic.

Mama detinutului, Paula Reed, a declarat luni la NBC ca re "sperante bune" sa-si revada fiul in sfarsit eliberat si a salutat angajamentul administratiei Biden in acest sens si declaratiile presedintelui Putin cu privire la un eventual schimb.

"Speram ca acest lucru sa aiba loc rapid", declara ea.

"Cum va veni acasa ne este indiferent", a declarat sotia sa Joey Reed, sugerand astfel ca i-ar conveni un schimb.

Un fost subofiter in Corpul Puscasilor Marini, celalalt american, Paul Whelan, era un agent la serviciul de securitate al unui grup american de piese auto de schimb in momentul in care a fost arestat, la Moscova, in decembrie 2018, dupa care a fost condamnat in iunie 2020 la 16 ani de inchisoare cu privire la acuzatii de spionaj.

Ads

Paul Whelan a apelat in mod clar la Joe Biden sa organizeze un schimb de detinuti in vederea eliberarii sale, declarandu-se victima "diplomatiei ostaticilor" intr-un interviu recent acordat CNN.

Insa pozitia presedintelui american cu privire la acest subiect este vaga.

Intr-o conferinta de presa, la summitul G7 in Regatul Unit, Joe Biden a sugerat ca este deschis unui schimb, raspunzand unei intrebari care viza in mod specific "infractori cibernetici".

Insa consilierul sau in domeniul securitatii nationale Jake Sullivan a dat, ulterior, inapoi.

"El nu spune ca va face schimb de infractori cibernetici cu Rusia", ci ca este deschis "unui angajament reciproc" de "a nu proteja infractorii cibernetici", potrivit lui Sullivan.