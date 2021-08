Mii de oameni au protestat la Berlin faţă de restricţiile din pandemie VIDEO

Mii de oameni au protestat, sâmbătă, 28 august, la Berlin, faţă de strategia guvernului german în lupta cu coronavirusul şi restricţiile din pandemie, relatează dpa.



După ce mai multe manifestaţii planificate de protestatari au fost interzise de autorităţi în virtutea restricţiilor, o mulţime de manifestanţi s-a strâns, sâmbătă, iar oamenii au mărşăluit pe străzi escortaţi de poliţişti. Forţele de ordine au folosit chiar şi un elicopter pentru supraveghere.

Poliţia a interzis nouă proteste. Patru dintre organizatorii manifestaţiilor au cerut în instanţă ridicarea interdicţiei. Unul singur a avut succes, obţinând permisiunea pentru o manifestaţie cu 5000 de oameni, atât sâmbătă cât şi duminică.

This show of solidarity means a lot for the evacuees who have just arrived in the country and wanted to be here today. But they fear that soon Afghanistan will not be in the news anymore. pic.twitter.com/RyiYfKTrzW— Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) August 28, 2021