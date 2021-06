Monica Young, o profesoara de geografie din Australia abuzata in copilarie, a agresat sexual un elev, dupa ce i-a trimis mesaje baiatului de 14 ani in care ii cerea fotografii in care sa apara dezbracat.

Ea urmeaza sa fie condamnata luna viitoare. Apararea sustine ca este neobisnuit ca femeile sa ofenseze si sa repete propria trauma. Young "regreta ca a lasat relatia sa progreseze" si a cerut iertare.

Profesoara de geografie in varsta de 24 de ani l-a fortat pe elevul ei de 14 ani sa faca sex in salile de clasa, masina ei si scara scolii, bombardand-ul cu mesaje text disperate in care sustinea ca elevul "nu are bile".

Ea a pledat vinovata in trei acuzatii de relatii sexuale agravante cu un minor, dupa ce matusa si varul elevului au vazut-o bagandu-l pe baiat in masina ei si au alertat autoritatile.

Tanara l-a contactat pe baiat pe Instagram, apoi conversatiile lor s-au mutat la Snapchat, unde ea i-a cerut sa trimita fotografii cu el insusi si ea va trimite in schimb fotografii indraznete, potrivit instantei de judecata.

Relatiile au durat doua saptamani, iar profesoara i-a oferit baiatului sex oral, un "cadou de adio" in ultima zi de scoala.

Ea l-a rugat sa o imbratiseze la scoala in fata altor elevi.

Indrazneala a devenit o tactica frecventa pe care Young o folosea ca sa-l convinga pe baiat sa aiba acte sexuale.

Intre 24 iunie si 6 iulie 2020, perechea a intretinut relatii sexuale de mai multe ori, inclusiv in timp ce se aflau atat la scoala, cat si in masina ei, intr-un parc din apropiere.

Tanara ar putea fi condamnata pana la 12 ani de inchisoare pentru infractiuni.

Avocatul ei, fostul procuror Margaret Cunneen, a declarat joi la Curtea Districtuala Downing Center ca este "neobisnuit" ca femeile aflate in pozitia de incredere a unui profesor de scoala sa fie acuzate de astfel de infractiuni, relateaza dailymail.co.uk