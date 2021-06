Primul proces deschis pentru crime de razboi din Kosovo. Comandant acuzat de tortura si detentie arbitrara

In luna septembrie a acestui an urmeaza sa se deschida in fata unui tribunal special din Haga procesul unui fost comandant al gherilei de independenta albaneze, acuzat de crime de razboi comise in Kosovo in timpul razboiului de independenta, noteaza AFP.

Salih Mustafa, un fost comandant al Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK), este primul judecat de tribunalul care l-a inculpat si pe fostul presedinte al Kosovo (2016-2020) Hashim Thaci.

Salih Mustafa este acuzat de detentie arbitrara, tratament crud si tortura in cazul a cel putin sase civili intr-un centru de detentie in aprilie 1999, la Zllash, in Kosovo, precum si de uciderea unui prizonier.

Ca membru al UCK, el a fost activ in timpul razboiului in nordul Kosovo. Ulterior, a condus serviciile de informatii ale Fortei de Securitate a Kosovo, o forta usor armata provenita din UCK atunci cand aceasta din urma a fost demilitarizata.

Procesul lui Salih Mustafa va incepe la 15 septembrie, cu o luare de cuvant a procurorului si avocatului victimelor, a declarat tribunalul. Primii martori vor fi audiati cu incepere de la 20 septembrie.

Fostul presedinte kosovar si fost lider politic al UCK Hashim Thaci - care a demisionat la 5 noiembrie 2020 dupa inculparea sa - si alti trei suspecti se confrunta, de asemenea, cu acuzatii de crime de razboi si crime impotriva umanitatii care ar fi fost comise intre 1998 si 1999. Data procesului lor nu este inca cunoscut.

In conflictul din perioada 1998-1999, soldat cu 13.000 de morti, s-au infruntat, in sudul Serbiei de la acea data, gherila separatista si fortele sarbe.

Tribunalul special pentru Kosovo (KSC) este o instanta de drept kosovar compusa din judecatori internationali si insarcinata sa ancheteze asupra crimelor comise de UCK in timpul si dupa conflict, in principal impotriva sarbilor, romilor si opozantilor kosovari ai gherilei.

Creata in 2015, aceasta instanta speciala are sediul in Olanda pentru a proteja martorii care sunt supusi presiunilor si amenintarilor.