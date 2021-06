Prima tara din lume afectata de foamete cumplita din cauza schimbarilor climatice. Locuitorii mananca lacuste, frunze sau noroi

O foamete cumplita face ravagii in Madagascar si ii forteaza pe locuitori sa manance lacuste, frunze de cactus si chiar noroi, a atras atentia vineri, 25 iunie, un inalt reprezentant al ONU. Acest stat insular din Africa a devenit prima tara din lume care se confrunta cu o foamete provocata de schimbarile climatice.

Situatia actuala din Madagascar, cauzata de mai multi ani de seceta, l-a facut pe directorul Programului Alimentar Mondial (PAM), David Beasley, care s-a deplasat recent pe insula, sa spuna ca "ceea ce se intampla in aceasta tara seamana cu ceea ce vedeti intr-un film horror".

Ads

Vineri, directorul regional al PAM pentru sudul Africii, Lola Castro, care l-a insotit pe David Beasley in acea vizita, a evocat "o situatie foarte dramatica", intr-un interviu video acordat pentru jurnalistii din New York. "Ce este mai rau abia urmeaza", a prevenit ea.

"Sunt oameni care se afla la limita foametei si acest lucru se intampla fara sa existe un conflict armat. Doar din cauza schimbarilor climatice, care, prin cele mai grave efecte ale lor, ii afecteaza foarte mult. O actiune rapida a comunitatii internationale este mai mult decat necesara", a mai spus Lola Castro.

"Acesti oameni nu au contribuit cu nimic la schimbarile climatice, insa ei poarta intreaga povara in prezent", a continuat ea, citandu-l pe David Beasley.

Foametea din Madagascar este deosebit de grava in sudul tarii. In urma cu mai mult de o luna, ONU a emis deja o alerta in privinta foametei in crestere, care risca sa afecteze peste 1 milion de persoane.

Madagascar, o insula din Oceanul Indian, reprezinta un teritoriu in care accesul este dificil - atat pentru ajutoarele umanitare, cat si pentru reprezentantii presei - din cauza pandemiei de COVID-19 si a restrictiilor antiepidemice. Agentiile umanitare intampina dificultati in a sensibiliza opinia publica in privinta acestei tragedii, in contextul absentei fondurilor necesare pentru aducerea in zona a unor ajutoare suficiente.