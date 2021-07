Prima Doamna din Haiti este in stare critica dupa asasinatul in care a murit presedintele tarii

Prima Doamna din Haiti, care a supravietuit atacului armat in care presedintele Jovenel Moise a fost ucis, se afla in stare critica si se fac eforturi pentru ca ea sa fie transportata la Miami, in statul american Florida, pentru tratament, a declarat miercuri ambasadorul haitian in SUA, relateaza Reuters.

"Ea se afla intr-o stare stabila, dar critica", a declarat presei ambasadorul Bocchit Edmond intr-un eveniment virtual, la cateva ore dupa ce atacatori inarmati l-au impuscat mortal pe presedintele Jovenel Moise si au ranit-o pe sotia sa, Martine Moise, la resedinta lor privata in cursul noptii.

"Se fac eforturi pentru a o transporta la Miami pentru a fi tratata", a mai spus el.

Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a declarat anterior ca SUA sunt alaturi de haitieni dupa aceasta "crima oribila" si sunt gata sa furnizeze orice asistenta necesara.