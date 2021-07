Premiera la concursul Miss America: o femeie trangen se lupta pentru titlu. Povestea Katalunei Enriquez FOTO

Kataluna Enriquez, o tanara care a fost incoronata Miss Nevada weekendul trecut, este oficial prima femeie transgen care va participa la competitia de frumusete Miss SUA.

"Aceasta victorie este o imensa bucurie, in special in aceste luni dedicate paradelor gay", a declarat tanara de 27 de ani, care a inceput sa participe la concursuri de frumusete dedicate persoanelor transgen in 2016, dar nu s-a prezentat in competitiile cisgen (dedicate persoanelor care se identifica cu genul atribuit la nastere) decat anul trecut.

De origine filipineza, Miss Nevada 2021 a dezvaluit in timpul concursului ca a avut de suferit din cauza hartuirii si a violentelor provocate de identitatea sa de gen. "Le-am spus membrilor juriului ca in calitatea mea de femeie transgen, de culoare si supravietuitoare a violentelor fizice si sexuale, eu intruchipez tot ceea ce este subreprezentat in aceasta tara. Vocile noastre conteaza", a declarat ea pentru Las Vegas Review Journal.

Kataluna Enriquez, care isi concepe si confectioneaza ea insasi tinutele de concurs, va reprezenta statul Nevada pe 29 noiembrie la concursul national Miss SUA, la care vor participa si reprezentantele tuturor celorlalte state federale americane.

In caz de victorie, ea va reprezenta Statele Unite la concursul Miss Univers, insa nu va fi prima concurenta transgen: in 2018, Spania a fost reprezentata in aceasta competitie de Angela Ponce, o femeie transgen.

Concursul Miss Univers este, cel putin teoretic, deschis din 2012 persoanelor transgen, insa nicio concurenta transgen nu a ajuns in acest stadiu al competitiei inainte de Angela Ponce.

Organizatorul Miss Univers, o companie care apartinea in epoca lui Donald Trump, a ajuns in acelasi an in centrul unor polemici aprinse dupa ce concurenta Jenna Talackova a fost descalificata din finala editiei canadiene a Miss Univers pe motiv ca nu se "nascuse in mod natural femeie".