Portugalia impune certificat de vaccinare sau test negativ pentru clientii hotelurilor si restaurantelor. Tara inregistreaza peste 3.000 de cazuri zilnice

Portugalia impune de vineri obligatia prezentarii unui certificat de vaccinare, a unui test negativ la coronavirus sau a unei dovezi de trecere prin boala pentru persoanele care doresc sa cazeze la hoteluri sau sa ia masa in incinta restaurantelor in regiunile cele mai afectate de recrudescenta epidemiei de COVID-19, a anuntat joi guvernul, potrivit AFP.

'Continuam sa observam o agravare a epidemiei', a afirmat purtatoarea de cuvant a guvernului, Mariana Vieira da Silva, anuntand ca numarul municipalitatilor cu risc epidemiologic 'ridicat' sau 'foarte ridicat' a ajuns la 60, fata de 45 saptamana trecuta.

Interdictia de circulatie pe timp de noapte impusa vineri va continua sa se aplice in aceste zone cu risc, concentrate in majoritatea la Lisabona si in imprejurimile capitalei, precum si in regiunea turistica Algarve (sud).

De acum inainte, clientii restaurantelor vor trebui sa prezinte un test negativ la coronavirus sau sa faca dovada vaccinarii complete pentru a avea acces in incinta localurilor in weekend.

In ce priveste hotelurile, aceasta cerinta se va aplica in toate zilele si pe intreg teritoriul.

Guvernul a mai decis sa ridice interdictia de deplasare intre regiunea metropolitana a Lisabonei si restul tarii pe timpul weekend-ului, dat fiind ca, a explicat Mariana Vieira da Silva, 'varianta Delta este prezenta in toata tara'.

Conform unui raport publicat de Institutul national de sanatate, varianta Delta a fost depistata in aproape 90% din cazurile noi de infectare incepand din ultima saptamana din iunie.

Portugalia a depasit miercuri si joi pragul de 3.000 de cazuri noi de contagiune, pentru prima data dupa inceputul lunii februarie.