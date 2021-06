Peste 670 de migranti si-au pierdut deja viata in acest an in Marea Mediterana FOTO Pixabay

Papa Francisc a declarat duminica, 13 iunie, despre Marea Mediterana, pe care refugiatii si migrantii incearca sa o traverseze pentru a ajunge in Europa, ca este "cel mai mare cimitir din Europa".

Suveranul Pontif, care atrage frecvent atentia asupra situatiei refugiatilor, a facut aceasta remarca in fata credinciosilor adunati duminica in Piata Sf. Petru din Roma.

El a vorbit despre o ceremonie organizata in orasul sicilian Siracuza, in largul caruia 800 de migranti s-au inecat in aprilie 2015 cand nava pe care se aflau s-a scufundat.

Marina italiana a recuperat epava un an mai tarziu si este folosita acum pentru a aduce un omagiu celor care si-au pierdut viata.

"Acest simbol al atatea tragedii din Marea Mediterana va continua sa ajunga la constiinta fiecaruia si sa incurajeze aparitia unei umanitati mai unite, care va darama zidul indiferentei", a spus liderul Bisericii Catolice. "Ganditi-va la asta: Mediterana a devenit cel mai mare cimitir din Europa".

In continuare, mii de migranti se imbarca la bordul unor ambarcatiuni mici si instabile in incercarea de a ajunge pe mare din nordul Africii in Europa, cea mai frecventa destinatie fiind Italia, noteaza dpa.

Potrivit cifrelor Organizatiei Natiunilor Unite, peste 670 de migranti si-au pierdut deja viata in acest an in Marea Mediterana.