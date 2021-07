Au fost transmise noi informatii despre straea de sanatate a papei Francisc, operat duminica, 4 iulie, pentru o afectiune a colonului. Convalescenta papei Francisc, operat duminica la colon, se desfasoara intr-o maniera "normala si satisfacatoare", a anuntat miercuri Biroul de presa de la Vatican, potrivit caruia suveranul pontif s-a declarat "emotionat" de mesajele de sprijin primite in ultimele zile din lumea intreaga, informeaza AFP.

Papa Francisc, in varsta de 84 de ani, a petrecut cea de-a treia noapte in Spitalul Gemelli din Roma si "a continuat sa se alimenteze cu regularitate, iar perfuzia lui a fost suspendata", a precizat Vaticanul intr-un comunicat.

Dupa acea operatie programata pentru tratarea unei stenoze diverticulare a colonului, papa Francisc va trebui sa ramana spitalizat timp de "aproximativ o saptamana, daca nu apar complicatii", a anuntat luni Vaticanul, care a confirmat, miercuri, "existenta unei stenoze diverticulare acute".

Suveranul pontif "este emotionat de numeroasele mesaje si declaratii de afectiune primite in ultimele zile si isi exprima recunostinta pentru aceste manifestari de solidaritate si pentru rugaciunile in favoarea sa", precizeaza acelasi comunicat de miercuri.

Prim-ministrul italian Mario Draghi i-a transmis luni "urari afectuoase de insanatosire". Marele imam al Universitatii Al-Azhar din Cairo ii doreste "o insanatosire grabnica", iar predecesorul sau de la Vatican, papa emerit Benedict al XVI-lea, a anuntat ca s-a rugat pentru papa Francisc.

Potrivit cotidianului Il Corriere della Sera, papa Francisc a dorit sa planifice aceasta operatie la inceputul verii, cand obligatiile sale oficiale sunt mai putin numeroase, pentru a putea sa isi petreaca perioada de convalescenta in liniste.

Suveranul pontif si-a suspendat deja audientele generale de miercuri si, pentru moment, urmatoarea lui prezenta oficiala este fixata pentru duminica, odata cu traditionala rugaciune "Angelus". Daca, asa cum este prevazut, papa Francisc va fi inca spitalizat la acea data, el ar putea sa rosteasca rugaciunea de la fereastra spitalului, la fel cum a procedat in trecut Ioan Paul al II-lea, nu de la fereastra Palatului Apostolic din Piata Sf. Petru din Roma.

Papa Francisc se afla in aceeasi rezerva de la etajul al zecelea al Spitalului Gemelli pe care a folosit-o si papa Ioan Paul al II-lea, operat de mai multe ori in acest spital, inclusiv dupa o tentativa de asasinat in 1981 si din cauza unei tumori la colon in 1992.

Rezerva, supranumita Vatican III din cauza numeroaselor internari ale lui Ioan Paul al II-lea, ale carui resedinte oficiale erau Palatul Apostolic din Vatican si Castelul Gandolfo, dispune si de un mic salon echipat cu un altar.

Chirurgii care l-au operat la colon pe papa Francisc duminica, 4 iulie, au realizat mai intai o laparoscopie, ce permite introducerea in corpul pacientilor a unor instrumente medicale printr-o incizie, dar au trebuit in final sa recurga la chirurgia clasica, mai invaziva

