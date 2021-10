Cum a băgat propaganda rusă frica în oameni, în timpul pandemiei

Pentru mai bine de 20 de luni, de la sfârșitul lui ianuarie 2020, pandemia de COVID-19 se numără printre principalele subiecte ale fluxului de dezinformare pro-Kremlin.

Primul articol de dezinformare, publicat de mai multe canale de presă ale Moscovei, a apărut cu câteva luni înainte ca Organizația Mondială a Sănătății să declare epidemia de coronavirus pandemie. Acest articol susținea că virusul a fost creat artificial în laboratoarele NATO. De atunci, au fost promovate o multitudine de teorii cum că virusul i-ar afecta doar pe asiatici sau că SARS-CoV-2 este un virus menit să creeze o "nouă ordine mondială”.

COVID-19 continuă fie un subiect popular pentru cei care produc dezinformare: în această săptămână, au fost mai multe cazuri în care s-au răspândit minciuni legate de vaccinare, după cum arată EU vs Disinformation, un proiect al Uniunii Europene creat pentru combaterea campaniilor de dezinformare ale Federației Ruse. În unul dintre cazuri s-a prezentat un atac asupra umanității instrumentat de globaliști. Pe de altă parte, s-a prezentat ideea că vaccinurile sunt inutile. Coerența nu este importantă pentru producătorii de dezinformare.

Mulți utilizatori de social media au remarcat cum canalul Russia Today încearcă să încurajeze folosirea măștilor de protecție și a vaccinurilor, atunci când se adresează publicului din Rusia și transmite un mesaj total opus publicului internațional.

"Occidentul decadent"

Pe perioada pandemiei, atenția s-a mutat treptat de la virusul propriu-zis, la vaccinuri și măsurile de combatere a bolii. În acest context, un site se remarcă: Geopolitica.ru. Site-ul are legături cu comunitatea de alternativă dreapta (alt-rigt), atât din Europa, cât și din Statele Unite. COVID-19 este un element-cheie pentru firul narativ al acestui site, care critică "Occidentul decadent". Geopolitica.ru a oferit o platformă pentru antivacciniști și adepții teoriei conspirației, încă de la începutul pandemiei. Și acum continuă campania ferventă de dezinformare în legătură cu virusul și eforturile lumii de a combate pandemia.

Afirmațiile false că vaccinul este inutil sunt repetate în italiană, spaniolă, neerlandeză, engleză și rusă.

Lumea are acces la vaccinuri de aproape un an. Rusia a fost chiar prima țară care a declarat că are un vaccin anti-COVID disponibil. Campaniile de vaccinare la scară largă au început în mai multe state la sfârșitul anului 2020 – începutul anului 2021 și peisajul pandemic s-a schimbat rapid. 49 la sută din populația globală are acum măcar o doză de vaccin. Virusul încă se răspândește, însă decesele în rândul persoanelor vaccinate sunt puține.

Vaccinurile funcționează. Dar și minciunile funcționează.

Site-ul rusesc Geopolitica s-a alăturat unui grup de afirmații false și teorii ale conspirației legate de vaccin, care au băgat frica în milioane de oameni și au riscat viețile a sute de mii, peste tot în lume, inclusiv în Rusia. Federația Rusă este o țară cu un nivel ridicat al neîncrederii în vaccin și în prezent înregistrează peste 1.000 de decese pe zi. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat la începutul pandemiei că dezinformarea ucide. Afirmația ar trebui avută în vedere când presa aservită Kremlinului răspândește minciuni despre COVID-19 și vaccinuri.