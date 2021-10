Palmă grea primită în public de guvernatorul unei provincii iraniene. Motivul aparent banal al agresiunii VIDEO

Incidentul a avut loc sâmbătă, 23 octombrie, cu prilejul ceremoniei de învestire a politicianului iranian, când un bărbat a urcat pe scenă și l-a pălmuit pe demnitar. Se pare că incidentul are legătură cu campania de vaccinare anti-COVID.

Zeinolabedin Khorram, noul guvernator al provinciei Azerbaidjanului de Est, era pe scenă ţinând un discurs la Moscheea Imam Khomeini din oraşul Tabriz din nord-estul oraşului, când a avut loc incidentul.

Un videoclip postat online de agenţia de ştiri Fars din Iran, arată un bărbat care se îndreaptă calm spre Khorram, îl plesneşte peste faţă şi apoi îl împinge. Membrii echipei de securitate pot fi văzuţi apoi alergând spre atacator şi trăgându-l de pe scenă.

Notably, the regime's interior minister had participated in the event.pic.twitter.com/B4dwHm6ucw— Iran News Update (@IranNewsUpdate1) October 23, 2021