Previziuni catastrofale ale unui forum internațional extrem de important. Trei gaze cu efect de seră au atins cote fără precedent

Cu câteva zile înaintea reuniunii COP26 de la Glasgow privind schimbările climatice, experţii Organizaţiei meteorologice mondiale (OMM, o agenţie ONU) trag un nou semnal de alarmă.

În ciuda avertismentelor experţilor, previziunile privind încălzirea climei sunt mai departe catastrofale. Emisiile principalelor trei de gaze cu efect de seră – dioxid de carbon (CO2), protoxid de azot (N2O) şi metan (CH4) – au atins noi cote record anul trecut.

„Epidemia de Covid-19 şi încetinirea activităţii economice care a însoţit-o nu au avut niciun impact tangibil asupra emisiilor de gaze cu efect de seră“, spun experţii Organizaţiei meteorologice mondiale (OMM). Mai mult de atât, concentraţiile au crescut mai repede decât media înregistrată în ultimul deceniu.

În acest ritm, creşterea temperaturiilor la sfârşitul secolului va fi mai mare decât cele 1,5 până la 2°C prevăzute de Acordul de la Paris. „Nu avem de ales. Trebuie diminuate cât mai repede emisiile. Când statele promit că devin neutre în carbon, aceste angajamente trebuie să se concretizeze în ceva ce se vede în atmosferă. Dacă nu se vede nimic, cel puţin o încetinire a creşterii gazelor cu efect de seră, atunci nu putem vorbi de vreun succes în combaterea încălzirii“ spune un expert de la OMM citat de agenţia France Presse.

În pofida noilor angajamente în domeniul schimbărilor climatice asumate în ultimele săptămâni, lumea se îndreaptă în continuare către o încălzire ''catastrofală'' cu 2,7 ° C, a avertizat luni ONU, descriind ''tendinţe îngrijorătoare'' cu câteva zile înainte de conferinţa COP26 privind clima, relatează AFP.

Angajamentele naţionale actuale asumate de 191 de ţări semnatare ale Acordului de la Paris ar putea avea ca rezultat ''o creştere a temperaturii cu aproximativ 2,7 ° C până la sfârşitul secolului'', departe de obiectivul Acordului de la Paris de a limita încălzirea cu sub 2 ° C, dacă este posibil până la 1,5 °C, comparativ cu epoca preindustrială.

O altă îngrijorare vine de faptul că aşa-zisele puţuri naturale de carbon cum ar fi oceanele şi pădurile, nu mai reuşesc nici ele să-şi joace pe deplin rolul, acela de a absorbi gazele nocive. Lucrul este foarte vizibil în Amazonia unde o parte din pădure emite mai mult CO2 decât absoarbe. Dacă acest fenomen, încă puţin cunoscut, se amplifică, obiectivele Acordului de la Paris ar fi repuse în cauză.

In aceste condiţii, Organizaţia meteorologică mondială cere statelor să-şi revadă complet modurile de viaţă, de la industrie la sectorul energetic, trecând prin transporturi. „Transformările necesare sunt abordabile din punct de vedere economic şi realizabile din punct de vedere tehnic“, spune agenţia ONU.

Acest raport demonstrează că „clima este în derapaj necontrolat. Catastrofa se apropie dar nu o putem opri. Tot ce mai putem face este să strigăm tare“ notează de partea sa un cercetător britanic citat de AFP.

Dioxidul de carbon (CO2), principalul responsabil al încălzirii climei, provine în mare parte de la arderea materiilor fosile şi a producţiei de ciment. Metanul (CH4) este în proporţie de 60% de origine umană, mai exact de la crescătoriile de vite, de la orezării, şamd. In fine, protoxidul de azot (N2O), în proporţie de 40% de origine umană, provine majoritar de la îngrăşămintele folosite în agricultură.

ONU speră deci ca liderii mondiali să ia la viitoarea COP26 de la Glasgow măsuri concrete întrucât câtă vreme emisiile de gaze cu efect de seră continuă, temperaturile mondiale vor continua să crească. În plus, CO2 rămâne secole în atmosferă şi şi mai mult timp în oceane. Cu alte cuvinte, „încălzirea va continua mai multe decenii chiar şi dacă emisiile nete sunt reduse la zero“ previne Organizaţia meteorologică mondială.

Nivelul mării în largul coastelor olandeze ar putea creşte mult mai rapid

Nivelul mării în largul coastelor olandeze ar putea creşte mult mai repede decât se estima anterior, cu până la doi metri până în 2100, a avertizat luni Institutul Regal de Meteorologie al Ţărilor de Jos (KNMI), informează Xinhua.

Nivelul mării în largul coastei olandeze ar putea creşte cu 1,2 metri în jurul anului 2100 comparativ cu cel de la începutul acestui secol, în condiţiile în care cantităţile de emisii de gaze cu efect de seră nu se reduc, a indicat KNMI într-un nou raport.

''Pe măsură ce topirea calotei glaciare a Antarcticii, la Polul Sud, se accelerează, se prevede chiar şi o creştere de 2 metri a nivelului mării până în 2100'', se precizează în raport.

Noile estimări ale KNMI se bazează pe raportul din august al Grupului interguvernamental de experţi privind clima (IPCC) sub egida ONU şi sunt completate cu date din cercetări proprii.

Creşterea calculată a nivelului mării a fost ajustată în direcţie ascendentă. În 2014, KNMI a calculat că în 2100 limita ar fi de cel mult 1 metru peste nivelul de la începutul secolului.

În conformitate cu IPCC, KNMI a remarcat că în Ţările de Jos clima se schimbă rapid. ''Cu acest raport, urgenţa asociată schimbărilor climatice care se produc rapid devine clară'', a subliniat institutul de meteorologie.

Alături de creşterea nivelului mării, KNMI prevede, de asemenea, o extindere a perioadelor aride din timpul primăverilor şi verilor şi cantităţi extreme de precipitaţii în timpul verii.

''Clima noastră se îndreaptă din ce în ce mai mult spre clima din sudul Europei'', a indicat institutul.