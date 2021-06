O femeie din Florida care a mers sa scoata 20 de dolari de la un bancomat a avut parte de o surpriza de nedescris.

Femeia avea in cont un miliard de dolari, arata presa internationala.

Femeia, care de regula nu-si verifica soldul, a spus ca a fost ingrozita cand a vazut suma din cont.

"Stiu ca majoritatea oamenilor ar crede ca au castigat la loterie, dar eu am fost pur si simplu ingrozita. Am vazut in presa cazuri cu oameni aflati in aceasi situatie care au scos banii si apoi au fost obligati sa-i inapoieze. Nu as face asta pentru ca nu sunt banii mei. Ma cam sperie toata povestea asta, pentru ca stiti ce probleme sunt cu amenintarile cibernetice", a declarat femeia de 60 de ani.

A incercat sa inapoieze banii

Aceasta a incercat sa inapoieze banii la banca insa robotul telefonic pur si simplu nu a reusit sa-i identifice problema.

Potrivit presei locale femeia isi doreste ca banii sa fie luati din contul ei cat mai repede.