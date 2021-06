Femeile isi pot abandona astfel copiii in mod anonim FOTO Pixabay

Un nou nascut a fost gasit vineri, 18 iunie, in "cutia speciala pentru bebelusi" din Anvers (Belgia), pusa la dispozitie pentru abandonarea copiilor nedoriti, primul dupa 2019, a informat primarul orasului, Bart De Wever, citat de EFE.

"Deocamdata sunt pazitorul acestui mic miracol. Fiicele mele i-au pus numele Finn. Micutul Finn nu va duce lipsa de nimic", a scris primarul intr-un mesaj postat pe retelele de socializare alaturi de o fotografie a sa cu bebelusul in brate.

Dupa cazuri sinistre, cu bebelusi nedoriti, aruncati la gunoi sau parasiti la marginea localitatilor, voluntarii unei asociatii umanitare s-au gandit la o solutie salvatoare. Asociatia Moeders voor Moeders (Mame pentru Mame, in flamanda) a pus la punct acest sistem in urma cu peste doua decenii.

Asociatia a primit 19 nou-nascuti din anul 2000 cand a fost lansat acest proiect pentru ca mamele sa-si poata abandona copiii in mod anonim.

Ultima oara cand a fost lasat un bebelus in aceasta cutie a fost in 2019, dupa ce in 2018 s-a inregistrat un record de abandonuri de la infiintarea acestui sistem, fiind parasiti patru nou-nascuti.

Exceptand cazul in care mama va intra in contact cu Moeders voor Moeders, asociatia nu stie de unde provine copilul si se va ocupa de el pana cand, dupa o perioada de cateva saptamani, va lansa procedurile de adoptie.

Parintii pot lasa o piesa de puzzle alaturi de copilas, pentru ca bebelusul sa poata fi ulterior identificat, daca asa isi doresc.

Primarul a reamintit mamei bebelusului pe contul sau de Facebook ca, "inca este timp", pentru a se prezenta si a lua copilul.

In septembrie 2020 a fost autorizata amplasarea unei cutii similare in districtul Evere, din Bruxelles.

Cutii speciale de abandonare a bebelusilor au fost instalate si in alte tari, precum Germania sau Elvetia, si care opereaza in mod similar.