Navalnîi reacționează împotriva Kremlinului din închisoare. Putin atacat fără teamă de opozantul rus VIDEO

Aleksei Navalnii, liderul opoziției din Rusia a dat primul său interviu din închisoare publicației americane The New York Times, în care atacă fără menajamente regimul lui Putin. În plus, subliniază că prizonierii politici din această țară sunt subiectul unei presiuni psihologice de mare amploare.

Cel mai important deținut din Rusia, Aleksei Navalnii a declarat că își petrece o mare parte din timp în celulă, citind scrisori, însă cel mai nebunesc lucru la care este supus este acela de a urmări televiziunea de stat rusă, timp de peste opt ore pe zi, potrivit NYT.

”Să citești, să scrii sau orice altceva este interzis”, a spus Navalnii, în timpul vizionării forțate din fața micului ecran. ”Trebuie să stai pe scaun și să te uiți la televizor”. Și dacă un deținut ațipește, imediat gardienii strigă la el: ”Nu dormi, privește la TV”.

În primul său interviu de la arestarea sa din luna ianuarie 2021, Navalnii a vorbit despre viața sa din închisoare, precum și de motivul pentru care Rusia a reprimat atât de dur opozanții și dizidenții.

Aleksei Navalnii a început de mai multă vreme o mișcare de opoziție puternică, care are drept scop divulgarea corupției la nivel înalt și de a-l provova pe Vladimir Putin, în alegeri.

El a vorbit, fără teamă, despre regimul de detenție din Rusia. ”Trebuie să vă imaginați ceva de genul unui lagăr de muncă din China, unde toată lumea mărșăluiește în linie și unde camerele video sunt puse peste tot.

Există un control constant și o cultură a turnătorilor”. În ciuda circumstanțelor sale, Navalnii este optimist în ceea ce privește viitorul Rusiei, el prezentându-și strategia pentru realizarea schimbărilor politice cu privire la sistemul electoral.

Care este părerea lui Navalnii despre Putin?

”Regimul Putin este un accident al istoriei, nu este inevitabil. A fost alegerea față de corupta familie a lui Elțîn”, făcând referire la Boris Elțîn, fostul președinte al Rusiei.

”Mai devreme sau mai târziu, această greșeală va fi remediată, iar Rusia va trece la o democrație, calea de dezvoltare europeană. Pur și simplu, deoarece asta vor oamenii”, a spus liderul opoziției.

El a criticat SUA și Europa în privința sancțiunilor economice luate împotriva Rusiei, deoarece acestea au făcut rău rușilor obișnuiți. Aceste măsuri ar fi trebuit să vizeze doar oligarhii de top, care susțin guvernul lui Putin.

Navalnii a subliniat și faptul că experiența modernă a unui prizonier rus este în cea mai mare parte concentrată pe ”violența psihologică”, iar timpul de manipulare din fața ecranului, joacă un rol important.

”Înțeleg cel mai clar ideologia regimului lui Putin; prezentul și viitorul sunt înlocuite cu trecutul – adevăratul trecut eroic sau trecutul înfrumusețat sau complet fictiv. Toate planurile din trecut trebuie să fie constant în centrul atenției, pentru a deplasa gândurile despre viitor și întrebările despre prezent”.