Nava umanitara Ocean Viking a salvat 203 migranti in ultimele zile in Marea Mediterana

Nava Ocean Viking, a organizatiei umanitara SOS Mediterranee, a salvat 203 persoane in cadrul mai multor operatiuni desfasurate in ultimele zile, informeaza AFP.

Printre migrantii salvati se afla libieni, sudanezi, egipteni, gambieni, tunisieni si sirieni.

Incepand de joi, Ocean Viking a desfasurat patru operatiuni de salvare. Duminica dupa-amiaza, nava a ajutat 71 de migranti aflati in pericol pe o ambarcatiune din lemn supraincarcata, in apele teritoriale malteze. Celelalte trei operatiuni de salvare precedente au avut loc in largul coastelor libiene.

La 1 mai, nava Ocean Viking a adus in Sicilia 236 de migranti salvati pe mare.

Recent, ONU a cerut Uniunii Europene si Libiei sa-si reformeze procedurile de cautare si salvare a migrantilor pe mare astfel incat sa fie respectate drepturile si demnitatea acestora.

De la inceputul acestui an, 866 de migranti si-au pierdut viata in Marea Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, potrivit Organizatiei Internationale pentru Migratie. Din februarie 2016 pana in prezent, organizatia SOS Mediterranee a salvat peste 30.000 de persoane, cu ajutorul navelor Aquarius si Ocean Viking.