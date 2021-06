Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri, cu cateva zile inainte de summit-ul Aliantei Nord-Atlantice, cu privire la provocarile generate de comportamentul Rusiei si al Chinei pentru ordinea internationala, relateaza EFE.

"Traim intr-o epoca de competitie globala si trebuie sa raspundem la multe amenintari si provocari simultan", a declarat Stoltenberg intr-o conferinta de presa inaintea summitului care va avea loc luni la Bruxelles.

Provocarile cu care se confrunta in prezent Alianta Nord-Atlantica vizeaza "Rusia si China, care resping ordinea internationala bazata pe reguli; amenintarea terorismului care persista; amenintarile sofisticate de atacuri cibernetice, tehnologii perturbatoare si schimbarile climatice", a enumerat el.

"Nicio tara, niciun continent nu poate face fata singur tuturor acestor provocari. Dar Europa si America de Nord nu sunt singure, sunt impreuna in NATO", a subliniat Stoltenberg.

Reuniunea liderilor tarilor aliate intervine intr-un moment "esential" pentru Organizatie, a spus el, adaugand ca aceasta se va axa pe agenda de reforme pe care Alianta doreste sa o promoveze pana in 2030, retragerea comuna din Afganistan in acest an si tensiunile in relatiile cu Rusia.

Cu ocazia acestui summit aliatii spera sa ia decizii "cheie" dupa consultarile politice privind intarirea apararii colective si consolidarea rezilientei infrastructurilor cheie si a lanturilor de aprovizionare.

Una dintre ambitiile NATO este promovarea unor noi centre de cooperare tehnologica intre aliati, cu sprijinul unui nou fond de inovare, care sa sustina start-up-urile, proiect care se asteapta sa primeasca unda verde la summit, a spus Stoltenberg.

Ads

NATO a publicat vineri estimari privind cheltuielile de aparare ale membrilor sai pe 2021, iar secretarul general a subliniat ca "suntem pe drumul cel bun", intrucat acesta este al saptelea an consecutiv de cresteri, desi a avertizat in continuare ca "trebuie sa investim si mai mult pentru a corespunde mai bine ambitiilor noastre inalte".

Pe ansamblul Organizatiei, aliatii europeni si Canada vor aloca 1,70% din PIB-ul lor pentru cheltuieli militare in 2021, usor in scadere fata de 1,71% in 2020, ceea ce arata ca Alianta este inca departe de obiectivul propus de a atinge 2% pana in 2024.

In acelasi timp, Alianta Nord-Atlantica prevede intensificarea eforturilor pentru mentinerea ordinii internationale, aprofundarea parteneriatelor si isi propune sa accelereze formarea fortelor de securitate si cresterea capacitatilor de aparare ale tarilor partenere.

Ads

Schimbarile climatice reprezinta, de asemenea, o preocupare pentru NATO, care studiaza cum pot fi reduse emisiile rezultate in urma activitatilor militare sau a actiunilor asociate acestora, in timp ce in materie de securitate cibernetica liderii statelor membre se asteapta sa aprobe o noua politica, prima in sapte ani, si sa se puna de acord asupra dezvoltarii unui nou concept strategic.