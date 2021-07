Muntenegru a început să ramburseze împrumutul falimentar luat de la China pentru o autostradă

Muntenegru a început miercuri, 21 iulie, să ramburseze un împrumut de un miliard de dolari luat de la o bancă din China pentru construirea unei autostrăzi, o datorie posibil periculoasă pentru finanţele publice ale micului stat din Balcani, informează AFP.

Muntenegru, ţară candidată la aderare la Uniunea Europeană, a contractat în 2014 un împrumut în valoare de 944 milioane de dolari de la banca chineză Exim, pentru construirea primului tronson din autostrada care va lega portul Bar de ţara vecină Serbia. Împrumutul luat de la China trebuie rambursat începând din luna iulie a acestui an şi pe o perioadă de 14 ani.

Însă micul stat, cu o populaţie de 622.000 de locuitori, avea anul trecut o datorie externă în valoare de 4,33 miliarde de euro, sau 103% din Produsul Intern Brut, iar capacitatea sa de rambursare a datoriilor a fost afectată de pandemia de COVID-19, care i-a lovit principala sa sursă de venit, turismul.

Guvernul de la Podgorica a rambursat o primă tranşă de 27,79 milioane de euro, a declarat miercuri ministrul Finanţelor din Muntenegru, Milojko Spajic, citat de agenţia oficială de presă Mina. Rambursarea a fost facilitată de faptul că Muntenegru a reuşit să ajungă la un acord de hedging pe 14 ani cu patru bănci internaţionale (Societe Generale, Deutsche Bank, Merrill Lynch International şi Goldman Sachs International) pentru a-şi acoperi riscul valutar pe această perioadă.

"Graţie acestui aranjament, am eliberat datoria publică a Muntenegrului de riscul valutar, care era ca o frânghie în jurul gâtului statului", a spus Milojko Spajic.

Graţie acordului de hedging, Muntenegru va plăti o dobândă de 0,88% în euro, în loc de 2% cât plătea în dolari americani.

Milojko Spajic a mai spus că Muntenegru va continua să negocieze cu "partenerii europeni", pe care nu i-a nominalizat, cu privire la refinanţarea împrumutului chinez pentru autostradă. "Acest hedging a fost doar un pas intermediar spre refinanţare", a spus ministrul Finanţelor.





Riscul real de incapacitate de plată



În luna martie a acestui an, vicepremierul muntenegrean Dritan Abazovic a apreciat că Uniunea Europeană ar trebui să ajute Muntenegrul să îşi refinanţeze creditul luat de la China, împrumut contractat de precedentul Guvern de la Podgorica, în ideea de a proteja o ţară candidată la aderarea la UE, pentru a nu deveni dependentă de China.

În prima fază, Bruxelles-ul a explicat că nu poate rambursa împrumuturile contractate de terţi. Însă la începutul acestei luni, comisarul european pentru politica de vecinătate, Oliver Varhelyi, a spus că Podgorica şi Bruxelles-ul lucrează la o "posibilă soluţie pentru a ajuta Muntenegrul să facă faţă dificultăţilor" create de împrumutul chinez.

În 2020 Muntenegru a înregistrat o contracţie economică de 15%, una din cele mai grave contracţii din Europa, în condiţiile în care pandemia de COVID-19 a dat peste cap turismul, principala sa sursă de venit. Guvernul de la Podgorica mizează pe o creştere economică de 10,5% în acest an, urmată de un avans de 6-7% în 2022.





Povestea autostrăzii finanțate de Beijing



Statul Muntenegru este in pericol sa intre in faliment din cauza unui proiect de infrastructura faraonic finantat si construit de China.

Este vorba despre prima autostrada proiectata pe teritoriul statului ex-iugoslav, o sosea menita sa taie tara de la sud la nord, intre portul Bar si localitatea Boljare, la granita cu Serbia, pe o lungime de 130 de kilometri.

Studiile de fezabilitate comandate la inceputul anilor 2010 unor companii din SUA si Uniunea Europeana au aratat ca traseul gandit de autoritatile din Muntenegru presupune riscuri investitionale uriase, in conditiile in care ar trebui sa strabata munti si vai pe distante considerabile.

Banca Europeana de Investitii sau Fondul Monetar International au refuzat sa finanteze proiectul, motiv pentru care fostul prim ministru si actual presedinte din Muntenegru Milo Đukanovic a apelat la ajutorul Chinei.

China a finantat autostrada cu 1 miliard de dolari, prin intermediul unei banci afiliate companiei de stat China Road and Bridge Corporation, care a si obtinut contractul pentru construirea soselei de mare viteza.

Problema este ca, dupa 6 ani, Muntenegru a terminat banii imprumutati, iar autostrada a fost construita abia pe 40 de kilometri. In plus, rapoartele din Muntenegru arata ca lucrarile au distrus situri UNESCO si arii naturale protejate.

Acuzatiile de coruptie arata ca 400 de milioane de dolari ar fi fost furati prin intermediul unor subcontractori locali legati inclusiv de presedintele Đukanovic.

Cea mai grava potentiala problema a statului Muntenegru este ca in iulie 2021 trebuie sa returneze prima transa din imprumutul acordat de China si ca nu are fonduri.

In aceste conditii, conform contractului, poate ajunge in situatia de a ceda suveranitatea unei parti din teritoriul national in favoarea Chinei. Autoritatile chineze, vaneaza, potrivit unei anchete efectuate de Euronews, in special portul Bar, una dintre portile maritime importante ale Europei la Marea Adriatica.

Muntenegru a apelat la ajutorul Uniunii Europene inca din primavara anului 2021, cerand sprijin pentru returnarea imprumutului. Tara fosta iugoslava este unul dintre candidatii la aderarea la Uniunea Europeana cu sanse mari de acceptare a dosarului.