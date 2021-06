Moscova coplesita de varianta Delta a noului coronavirus: numar record de decese in ultimele 24 de ore

Autoritatile din Moscova au anuntat duminica, 27 iunie, un numar record de decese din cauza COVID-19, produse in ultimele 24 de ore, semnaland degradarea situatiei epidemiologice din Rusia, tara lovita de un val de infectari cu varianta Delta a virusului, transmite AFP.

Conform datelor oficiale comunicate de media ruse, Moscova a inregistrat 144 de decese in ultimele 24 de ore - cel mai dur bilant de la inceputul pandemiei.

In cursul zilei de sambata, al doilea oras ca marime din Rusia, Sankt Petersburg, anunta un numar record de 107 decese.

La nivelul intregii tari s-au inregistrat 20.538 de noi cazuri de infectare si 599 de decese. Numarul total al infectarilor raportate de la inceputul pandemiei in Rusia a depasit 5,4 milioane de cazuri, iar cel al deceselor a ajuns la 133.282, conform cifrelor oficiale.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a precizat ca la Moscova sunt spitalizate in fiecare zi aproape 2.000 de persoane cu diagnostic COVID-19. "Am mobilizat 20.000 de paturi, dintre care 14.000 sunt in prezent ocupate. Este foarte mult", a declarat el sambata seara, intr-un interviu televizat.