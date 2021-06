Moscova, in alerta. Au fost interzise evenimente, iar zona dedicata fanilor EURO 2020 a fost inchisa, dupa cresterea numarului de cazuri COVID-19

Orasul Moscova a anuntat vineri ca isi inchide zona dedicata fanilor EURO 2020 in capitala rusa si interzice toate evenimentele de divertisment reunind peste 1.000 de persoane din cauza cresterii recente a cazurilor de COVID-19, informeaza France Presse.



Rusia, cu capitala in frunte, se confrunta cu un nou val epidemic pe fondul unei campanii de vaccinare lente, absenta restrictiilor de luni de zile, aparitia uneia sau mai multor variante mai virulente si nerespectarea regulilor de distantare si purtare a mastii.

"Oprim evenimentele de divertisment in masa pentru o vreme si trebuie sa inchidem de asemenea locurile de dans si zona dedicata fanilor" din complexul olimpic Lujniki, a anuntat primarul Serghei Sobianin pe website-ul sau.

Rusia gazduieste un total de sapte meciuri de fotbal ale EURO 2020, toate in Sankt Petersburg, al doilea oras al tarii, unde a epidemia a inregistrat o recrudescenta.

"Nu am vrut sa o fac, dar trebuie. Incepand de astazi, evenimentele de divertisment sunt limitate la maximum 1.000 de persoane", a spus Sobianin.

Primarul Moscovei a prelungit de asemenea pana la 29 iunie, inchiderea, decretata in weekendul trecut, a locurilor de luat masa in centrele comerciale, gradinile zoologice, toate facilitatile din parcurile public, precum locurile de joaca si instalatiile sportive.

Restaurantele si barurile vor trebui sa se inchida intre orele 23:00 si 6:00, asa cum este cazul deja de o saptamana.

El a anuntat de asemenea ca in capitala vor fi infiintate in urmatoarele saptamani asa-numite restaurante "libere de COVID", ce va permite unitatilor cu 100% din personal vaccinat sa primeasca fara restrictii sau distantare persoanele imunizate sau care au un test PCR negativ.

De aproape un an, aparatul de stat si mass-media publica scot in evidenta buna gestionare a crizei sanitare precum si vaccinul Sputnik V, dezvoltat de Rusia si disponibil de mai bine de sase luni.

Dar rusii nu s-au grabit se se vaccineze in ciuda apelurilor repetate din partea puterii, in frunte cu Vladimir Putin, pe fondul neincrederii populatiei dupa decenii de propaganda sovietica si apoi rusa si reduceri bugetare in sectorul sanatatii.

Din decembrie, doar 19 milioane de rusi din 146 milioane de locuitori au primit cel putin o doza, conform recensamantului site-ului Gogov, care colecteaza date din regiuni si de la media in lipsa statisticilor nationale oficiale.

La Moscova, 1,8 milioane de oameni au primit cel putin o injectie din cei 12 sau 13 milioane de locuitori inregistrati oficial in oras.

Rusia a devenit joi, cu 127.992 de decese inregistrate de guvern, cea mai indoliata tara europeana de la inceputul pandemiei, inaintea Regatului Unit (127.926 de decese).

Agentia rusa de statistici Rosstat, care are o definitie mai larga a deceselor legate de COVID-19, a numarat 270.000 de decese cel putin de la inceputul pandemiei.