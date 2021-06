Momentul in care un bloc din Florida s-a prabusit din senin, sub privirile ingrozite ale martorilor. Bilantul tragediei VIDEO

O persoana a murit si alte 99 de persoane au fost date disparute dupa ce un imobil s-a prabusit in apropiere de Miami.

"Am transportat cel putin doua persoane la spital, iar una dintre ele a murit", a declarat NBC News Charles Burkett, prmarul orasului Surfside, in care se afla compkexul Champlain Towers South, din care face parte imobilul din Florida, in sud-estul Statelor Unite.

Cele 12 etaje s-au surpat in noaptea de miercuri spre joi, 24 iunie, catre ora locala 1.30 (joi, 8.30, ora Romaniei) si au provocat, potrivit unor martori, un mare nor de praf care a acoperit mai multe case.

"O parte a imobilului a cazut. Nu mai exista", a declarat AFP Nicolas Fernandez, un argentinian care locuieste la Miami si ai carui prieteni locuiau in complex.

"Nu am vesti de la ei. Nu stiu daca sunt in viata au daca...", a declarat acest tanar in varsta e 29 de ani.

Joe Biden, dispus sa ofere ajutor

Autoritatile nu aveau in continuare vesti despre 99 de persoane, dupa surparea spectaculoasa a imobilului, a anuntat seful Politiei din Miami-Dade Freddy Ramirez, care a avertizat ca se teme de un bilant grav.

In total 53 de persoane au fost localizate, insa nu existau informatii despre alte 99 de persoane, a declarat el, citat de mai multe publicatii.

Presedintele Joe Biden a anuntat ca statul federal este pregatit sa ofere asistenta operatiunilor de salvare si de mutare de urgenta a persoanelor salvate.

Surparea unei intregi aripi a acestui complex, catre ocean, a distrus aproximativ 55 de apartamente, a precizat, intr-o conferinta de presa, adjunctul sefului salvatorilor din comitatul Miami Dade, Ray Jadallah, care a precizat ca 35 de persoane au fost evacuate din imobil, unele din partea surpata.

Surveillance video appears to show the moment that part of a multistory residential building collapsed early Thursday in the South Florida community of Surfside, killing at least one person and sparking an intense search and rescue effort, officials say. https://t.co/8ni5rYJbvI pic.twitter.com/jISuMUBi50- CNN (@CNN) June 24, 2021