Ministrul Sănătăţii din Marea Britanie s-a infectat cu coronavirus

Sajid Javid, ministrul britanic al Sănătăţii, a anunţat că este contaminat cu SARS-CoV-2 şi că simptomele pe care le prezintă sunt uşoare.



Într-un mesaj publicat pe Twitter, el a scris: „În această dimineaţă am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Aştept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin şi simptomele sunt uşoare”.

Ministrul se află în izolare, acasă, cu familia lui, după ce a efectuat un test rapid. Vineri seară, el s-a simţit "puţin ameţit".

El a fost numit ministru al Sănătăţii luna trecută, după ce Matt Hancock a fost nevoit să demisioneze în urma unui scandal ce a implicat-o pe consiliera lui Gina Coladangelo, cu care are o relaţie.

Un purtător de cuvânt din cadrul ministerului a subliniat că Guvernul britanic trebuie să renunţe la planurile de a elimina restricţiile în Anglia începând de luni.

Munira Wilson a transmis: "Îmi doresc cu adevărat ca Sajid Javid, echipa şi familia lui să fie bine şi toţi cei cu care a fost în contact în ultimele zile. Asta arată că nimeni nu e în siguranţă în faţa virusului letal. Guvernul trebuie să regândească planurile nechibzuite pentru luni. Prin relaxarea tuturor restricţiilor cu numărul de cazuri crescând, ei experimentează cu vieţile oamenilor".

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021