Ministrul Sănătăţii din Marea Britanie, infectat cu coronavirus după cele două vaccinuri, susține că s-a vindecat în șapte zile

Ministrul britanic al sănătăţii, Sajid Javid, a declarat că s-a "vindecat complet" la o săptămână după ce a fost testat pozitiv pentru o infecţie cu coronavirus, ce a determinat intrarea în izolare şi a premierului şi ministrului finanţelor, transmit sâmbătă PA Media-dpa.

Javid, care primise ambele doze de vaccin înainte de a fi testat pozitiv, i-a îndemnat pe oameni să se vaccineze după ce a declarat că a avut doar simptome ''foarte uşoare''.

''Vindecare completă de Covid la o săptămână după testul pozitiv. Simptomele au fost foarte uşoare, mulţumită vaccinurilor uimitoare'', a scris el pe Twitter.

Here’s a handy reminder of which test you may need and when: pic.twitter.com/cX7Ypye3X6— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021