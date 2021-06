Presedintele Cehiei, in contextul legii anti-LGBT din Ungaria: Persoanele transgender mi se par dezgustatoare

"Persoanele transgender mi se par dezgustatoare", a declarat duminica, 27 iunie, intr-un interviu televizat, presedintele Cehiei, Milos Zeman, comentand legea din Ungaria care interzice materialele LGBT in scoli, relateaza Reuters.



Zeman, recunoscut pentru declaratiile sale controversate, a raspuns la o intrebare despre legea adoptata in aceasta luna in Ungaria si care interzice raspandirea in scoli a materialelor considerate a promova homosexualitatea si schimbarea de sex.

"Daca iti faci operatie de schimbare de sex, practic te automutilezi", a declarat Zeman pentru CNN Prima. "Orice operatie este un risc, iar persoanele transgender mi se par dezgustatoare", a adaugat el.

Legea respectiva a fost criticata puternic de opozitia din Ungaria, de organizatii de aparare a drepturilor omului si de multe state membre ale UE. La summitul UE de saptamana trecuta, premierul olandez Mark Rutte i-a cerut omologului sau ungar Viktor Orban sa respecte drepturile LGBT sau sa iasa din blocul comunitar.

Mai mult de jumatate dintre cele 27 de tari membre ale UE s-au opus legii, insa Cehia nu se numara printre ele. Zeman a spus ca a condamna legea ar insemna un amestec in treburile interne ale unei tari.

In Cehia, presedintele are puteri executive limitate, insa Zeman si predecesorii sai au avut o influenta puternica asupra dezbaterii publice. Zeman este de asemenea cunoscut pentru simpatiile sale pentru Rusia si China si a criticat imigratia din tarile musulmane.

"Viktor Orban spune ca nu este impotriva homosexualilor, ci impotriva manipularii nu doar a parintilor, dar si a copiilor in privinta educatiei sexuale", a declarat Zeman.

"Nu vad niciun motiv sa nu fiu de acord, deoarece sunt complet iritat de sufragete, miscarea 'Me Too' si Prague Pride", a adaugat el.