Drama femeilor din Afganistan: ”Îmi este teamă pentru viața mea. Sunt sigură că nu voi supraviețui aici” VIDEO

Femeile din Afganistan trăiesc o dramă de când talibanii au preluat controlul țării. Sunt devastate la gândul că își vor pierde toate drepturile cu greu obținute, cum ar fi să meargă la serviciu, la școală sau să voteze.

Două dintre ele au reușit să povestească ceea ce trăiesc, iar mesajele lor sunt sfâșietoare.

S-au văzut nevoite să își ia gândul de pe o zi pe alta de la un trai în țara în care s-au născut, iar cea mai mare frică este cea pentru propria viață, pusă acum în pericol.

Shkula Zadran, delegată de tineret a Afganistanului la ONU și masterandă în relații internaționale la o universitate privată din Kabul, s-a filmat, printre lacrimi, în timp ce povestea cum ”planurile ei de viitor sunt distruse” și cum nu mai poate studia la nicio universitate.

”Acesta este doar începutul. Ei nu pot tolera câteva imagini cu femei care sunt pe pe panouri, deci doar imaginați-vă: Mă vor tolera pe mine? Ca o femeie fățișă? Ca un oponent politic? Nu, nu o vor face. Și de asta îmi este teamă pentru viața mea. Și de asta sunt sigură că nu voi supraviețui aici, în Afganistan. Și asta este cea mai tristă parte.



Urmez un program de master în relații internaționale în una dintre universitățile private din Kabul. Știți, acesta este cel mai rău moment din viața mea. Mă gândeam la plecare de câteva zile, dar, scuze…

Nu vreau să plec. Știți, asta este țara mea și am fost născută aici. Am crescut aici. Am multe amintiri frumoase aici, în Kabul. Nu vreau să-mi pierd rădăcinile . Nu vreau să-mi pierd oamenii. Nu vreau să pierd Afganistan. Am visuri foarte mari pentru mine și pentru afganii mei. Vreau să fiu lector, vreau să predau la universități. Vreau să fac parte din modelarea generației care vine. Nu vreau să plec”, spune Shkula Zadran.

Shkula Zadran has fled her home can no longer attend university in Afghanistan.

She's terrified for the future of women’s rights in her country. pic.twitter.com/OatbvoSBvt— Byline TV (@BylineTV) August 15, 2021