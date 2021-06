Capitala Belgiei interzice automobilele diesel si cele pe benzina dupa 2030. Motivul deciziei

Masinile nu vor mai avea voie in Bruxelles/ FOTO Pixabay

Incepand din 2030, automonilele diesel vor fi interzise in Bruxelles. Decizia e valabila pentru cele pe benzina incepand din 2035, conform unui anunt facut de guvern.

Concret, masura are rolul de a accelera atingerea obiectivului Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon pana in 2050.

"Prin acest nou pas in transformarea Bruxelles-ului intr-o zona cu emisii reduse, confirmam dorinta regiunii de a opta pentru o tranzitie climatica care este una corecta din punct de vedere social", a declarat presedintele regiunii Bruxelles, Rudi Vervoort.

Scuterele diesel vor fi si ele interzise in regiunea Bruxelles incepand din 2025, in timp ce scuterele cu motoare pe benzina vor fi interzise din 2028, iar motocicletele vor mai fi permise numai pana in 2035.