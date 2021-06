Seful guvernului italian Mario Draghi a subliniat miercuri ca Italia este un "stat laic" si ca parlamentul sau este suveran, replicand astfel oficial criticilor formulate de Vatican la adresa unui proiect de lege vizand lupta impotriva homofobiei, relateaza France Presse.

"Suntem un stat laic, nu un stat confesional", a declarat Mario Draghi in fata Senatului, salutat cu aplauze. "Parlamentul este, desigur, liber sa dezbata si sa legifereze", a adaugat el.

Intr-o "nota verbala" diplomatica foarte neobisnuita transmisa Italiei, Vaticanul s-a opus formularilor dintr-un proiect de lege italian consacrat luptei impotriva homofobiei.

Nota afirma de fapt ca unele parti ale textului contravin unui Concordat in vigoare intre Italia si Sfantul Scaun, pentru ca ele "reduc libertatea Bisericii catolice" in materie de organizare si exercitare a cultului, precum si "deplina libertate" de exprimare si de gandire consimtita in randul credinciosilor si al asociatiilor catolice.

Proiectul de lege italian urmareste sa pedepseasca actiunile de discriminare si de incitare la violenta impotriva homosexualilor, lesbienelor, persoanelor transgender si a celor cu dizabilitati.

Documentul nu scuteste scolile catolice italiene de obligatia de a participa la activitati pentru ziua nationala impotriva homofobiei care va fi stabilita la 17 mai.

"Sistemul nostru juridic contine toate garantiile pentru ca legile sa respecte intotdeauna principiile constitutionale si angajamentele internationale, inclusiv Concordatul cu Biserica", a asigurat Mario Draghi in fata senatorilor.

"Laicitatea nu inseamna indiferenta statului fata de fenomenul religios, laicitatea inseamna protejarea pluralismului si a diversitatii culturale", a apreciat el.

Textul cu privire la "masurile de prevenire si lupta impotriva discriminarilor si a violentei pe motive de sex, gen, orientare sexuala, identitate de gen si handicap", propus de deputatul Partidului Democrat (centru-stanga) Alessandro Zan, a fost aprobat de Camera Deputatilor in noiembrie. El este in prezent dezbatut in Senat.

Italia si Vaticanul isi normalizasera relatiile prin acordurile de la Latran in 1929, dupa 60 de ani de criza. Acestea cuprind un Concordat care a fost revizuit in 1984 pentru a pune capat in special statutului particular al religiei catolice, care nu mai este religie de stat in Italia.