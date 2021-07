Malta permite doar accesul turistilor vaccinati

Malta le va cere incepand de saptamana viitoare tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul Sanatatii din aceasta tara, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza dpa si AFP.



Dovada vaccinarii va fi obligatorie incepand cu 14 iulie, a anuntat ministrul sanatatii, Chris Fearne, in cadrul unei conferinte de presa.

Ads

"Incepand de pe 14 iulie, orice persoana care soseste in Malta trebuie sa prezinte un certificat de vaccinare recunoscut: un certificat maltez, unul britanic sau unul al Uniunii Europene", a explicat el.

"Vom fi prima tara din Europa care ia aceasta masura", a adaugat ministrul. Malta le cere in prezent numai calatorilor din Marea Britanie sa prezinte dovada vaccinarii, in timp ce vizitatorii din alte tari europene pot intra cu un test PCR negativ.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Copiii care isi insotesc parintii vor trebui sa prezinte un test PCR, in timp ce copiii neinsotiti nu vor putea sa calatoreasca in Malta.

Malta recunoaste in prezent certificatul digital COVID al UE, cel britanic emis de National Health Service sau cele emise pe teritoriul sau.

Noile conditii de intrare au fost anuntate la cateva ore dupa ce Malta a raportat 96 de cazuri de coronavirus, a patra zi consecutiva in care numarul de cazuri s-a dublat in 24 de ore.

Majoritatea acestor cazuri sunt legate de calatorii de peste hotare, cu focare semnificative depistate in randul studentilor care viziteaza Malta pentru a studia engleza ca limba straina.

Scolile de limbi straine vor fi inchise temporar de miercuri, a spus Fearne.

In pofida cresterii numarului de cazuri, numai trei pacienti sunt in prezent internati in spital, fapt prezentat de ministru ca o dovada solida a importantei vaccinarii.

Malta are cea mai ridicata rata de vaccinare din Europa, cu 79% dintre adulti vaccinati cu ambele doze de ser anti-COVID si 84% cel putin cu una.