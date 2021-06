Maia Sandu, atacata dur de trei asociatii de magistrati anti-DNA din Romania, in plina campanie electorala in Moldova

Atacurile presedintelui Maia Sandu s-au intensificat in ultima perioada FOTO Facebook / Maia Sandu

Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu este atacata dur de catre trei asociatii de magistrati care sustin Sectia Speciala - Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) si Asociatia Procurorilor din Romania (APR).

Intr-un comunicat de presa publicat de Stiripesurse si preluat de catre organul de propaganda ruseasca Sputnik, cele trei asociatii o acuza pe Maia Sandu ca ar vrea sa isi subordoneze justitia din Moldova.

Comunicatul celor trei asociatii vine dupa ce Maia Sandu a revocat un decret semnat de fostul presedinte pro-rus Igor Dodon in ultimele zile de mandat, prin care aceasta il numea pe controversatul judecator Vladislav Clima presedinte al Curtii de Apel Chisinau, arata G4Media. Acesta din urma a facut parte din completul de judecatori care a invalidat rezultatul alegerilor pentru Primaria Chisinau din 2018, castigate de Andrei Nastase. Acelasi Clima s-a remarcat prin apararea unor magistrati moldoveni aciuzati de coruptie, potrivit TV8.

Reactia celor trei asociatii de magistrati din Romania vine si in contextul in care Republica Moldova se afla in plina campanie electorala pentru alegerile parlamentare anticipate care au loc pe 11 iulie. Maia Sandu, presedinta Republicii, este tinta atacurilor tuturor concurentilor electorali, cu exceptia PAS - partidul pe care l-a fondat.