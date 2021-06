Summitul G7 a avut loc in Marea Britanie FOTO Facebook/ Emmanuel Macron

Liderii statelor din G7 au transmis duminica, 13 iunie, in finalul summitului de la Cornwall, ca vor continua programele masive de sustinere economica post-COVID "atat timp cat va fi necesar" si ca vor evita greselile din trecut.

"Vom continua sprijinul pentru economiile noastre cat timp va fi necesar, concentrandu-ne in locul raspunsului la criza pe promovarea cresterii in viitor", cu scopul de a crea locuri de munca, de a investi in infrastructura, de a sustine inovatia si pe oameni. "Nu s-a intamplat asa la crizele globale anterioare si suntem hotarati ca de aceasta data sa fie altfel", afirma liderii G7 (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si SUA).

Acestia isi exprima totodata sustinerea pentru proiectul privind un impozit minim global, anuntat la reuniunea de saptamana trecuta a ministrilor de finante din G7.

G7 cere pe de alta parte o ancheta aprofundata a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) asupra originilor COVID-19 in China, care sa fie "transparenta" si "desfasurata de experti", a consemnat AFP.