Un bandaj de pe ceafa lui Kim Jong Un adâncește misterul legat de starea de sănătate a liderului nord coreean

Televiziunea de stat din Coreea de Nord a publicat imagini în care dictatorul Kim Jong Un apare cu un bandaj pe ceafă, adâncind misterul legat de starea de sănătate a liderului suprem de la Phenian, arată Digi 24, care citează Bloomberg.

Potrivit sursei amintite, pansamentul s-a văzut în imaginile televiziunii de stat când Kim a apărut la un eveniment al Armatei Populare Coreene în perioada 24-27 iulie, potrivit site-ului NK News și al ziarului Chosun Ilbo. Au existat, de asemenea, imagini de la finalul săptămânii trecute în care bandajul a dispărut, însă a rămas vizibilă o cicatrice.

-Visible from July 24-27, absent on June 29

-Covered with a bandage in some footage



-Cause or nature of the large, dark spot or bruise is unknownhttps://t.co/WvwRGFME7J pic.twitter.com/oLwQCwTsJX— NK NEWS (@nknewsorg) August 2, 2021