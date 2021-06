Televiziunea nord-coreeana remarca intr-un comentariu neobisnuit pentru media de stat de la Phenian ca liderul republicii, Kim Jong Un, a slabit, o afirmatie surprinzatoare intr-o tara unde orice evocare a vietii private si a starii de sanatate a conducatorului este interzisa, relateaza AFP.

Potrivit analistilor, aceasta remarca traduce dorinta autoritatilor de a valorifica pierderea in greutate a liderului nord-coreean pentru a consolida loialitatea fata de regimul care traverseaza o perioada de dificultati.

Ads

Coreea de Nord, a carei economie este impovarata de numeroase sanctiuni internationale ca riposta pentru programele sale militare interzise, este mai izolata ca oricand de la inchiderea frontierelor pentru a impiedica propagarea coronavirusului.

La jumatatea lunii iunie, Kim a recunoscut ca tara sa trece printr-o criza alimentara, tragand astfel un semnal de alarma intr-o tara in care sectorul agricol este afectat de serioase dificultati.

Starea de sanatate a liderului nord-coreean este examinata cu atentie pe plan international, iar disparitia sa brusca suscita probleme in privinta succesiunii sale si a stabilitatii regimului sau.

Fumator inveterat, Kim Jong Un sufera de mult timp de obezitate si nu a facut decat sa ia in greutate de la an la an.

Recent, el a aparut in fotografii publicate de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA sau in imagini difuzate de televiziunea de stat cu cateva kilograme in minus.

Viata privata a lui Kim este un subiect tabu pentru media nord-coreene, dar saptamana trecuta KCTV a difuzat o imagine in care un locuitor al capitalei afirma ca toti in tara au 'inima franta' vazandu-l 'slabit'.

'A-l vedea pe respectabilul nostru secretar general slabit frange inima poporului', a declarat acesta.

Potrivit analistilor, Phenianul a utilizat infatisarea lui Kim pentru a-l glorifica, prezentandu-l ca pe un lider 'devotat si harnic' in timp ce tara se lupta sa faca fata in special crizei alimentare.

Coreea de Nord si-a inchis frontierele in ianuarie 2020 si comertul cu China, primul sau aliat economic si diplomatic, s-a diminuat.

'Mesajul pe care Phenianul il transmite este ca Kim Jong Un este un lider care lucreaza foarte mult pentru poporul sau, pana in punctul de a sari peste mese si a pierde in greutate', a declarat Ahn Chan-il, un transfug nord-coreean, devenit cercetator la Institutul mondial pentru studii nord-coreene, cu sediul la Seul.

Anul trecut, liderul nord-coreean nu a aparut in public timp de trei saptamani, provocand speculatii cu privire la starea sa de sanatate.

Absenta sa a fost remarcata in special pe 15 aprilie 2020, cea mai importanta zi din calendarul politic nord-coreean, cand intreaga tara celebreaza ziua de nastere a fondatorului Republicii Democratice Populare Coreene (RPDC), Kim Ir-sen, bunicul actualului lider al Coreei de Nord.

Ads