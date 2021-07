Cine era Jovanel Moise, presedintele asasinat in Haiti. A guvernat prin decrete personale in ultimii doi ani VIDEO

Presedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat dupa ce mai multe de persoane neidentificate au atacat resedinta sa privata, a declarat miercuri, 7 iulie, premierul interimar Claude Joseph.

Prima doamna Martine Moise este internata in spital in urma atacului.

Joseph a condamnat ceea ce el a numit "un act plin de ura, inuman si barbar", adaugand ca Politia Nationala din Haiti si alte autoritati au controlat situatia din tara Caraibelor.

Natiunea de peste 11 milioane de oameni devenise din ce in ce mai instabila si nemultumita sub conducerea lui Moise. Problemele economice, politice si sociale s-au adancit, violenta crescand puternic in capitala Port-au-Prince, cresterea inflatiei si alimentarea cu combustibil devin din ce in ce mai rare intr-o tara in care 60% din populatie castiga mai putin de 2 USD pe zi . Aceste probleme apar in timp ce Haiti incearca sa se refaca dupa cutremurul devastator din 2010 si uraganul Matthew, care a avut loc in 2016.

Moise, in varsta de 53 de ani, guverneaza prin decrete de mai bine de doi ani dupa ce tara nu a reusit sa organizeze alegeri, ceea ce a condus la dizolvarea Parlamentului. Liderii opozitiei l-au acuzat ca a cautat sa-si sporeasca puterea, inclusiv ca a aprobat un decret care limiteaza competentele unei instante care verifica contractele guvernamentale si a creat o agentie de informatii care raspunde doar presedintelui.

In ultimele luni liderii opozitiei i-au cerut demisia, argumentand ca mandatul sau s-a incheiat legal in februarie 2021. Moise si sustinatorii sai au sustinut ca mandatul sau a inceput cand a preluat puterea la inceputul anului 2017, in urma unor alegeri haotice care au impus numirea unui presedinte provizoriu.

In Haiti era programat sa se organizeze alegeri generale in acest an, relateaza CNBC.