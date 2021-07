Presedintele SUA sustine crearea unor posturi de procurori specializati in violentele sexuale din armata

Presedintele Joe Biden si-a exprimat vineri sustinerea pentru o reforma a justitiei militare ce prevede crearea unor posturi de procurori specializati, independenti fata de de lantul de comanda, responsabili cu anchetarea si urmarirea penala a autorilor violentelor sexuale comise in armata.

Aceasta este una din principalele recomandari ale unei comisii independente, infiintate de seful Pentagonului, Lloyd Austin, pentru ca aceste infractiuni sa fie pedepsite mai eficient.

Lloyd Austin a declarat recent ca va colabora cu Congresul pentru a modifica Codul Justitiei Militare, eliminand din lantul de comanda militar prerogativele referitoare la urmaririle penale pentru agresiune sexuala, violenta domestica si agresiuni asupra minorilor.

Este un pas in directia corecta

Aceasta propunere "este un pas in directia corecta, care s-a destul asteptat", a spus Biden intr-o declaratie, pentru a "clarifica faptul ca aceste infractiuni nu vor fi minimalizate sau nu vor fi luate in considerare".

Acesti procurori specializati, care vor exista in fiecare ramura a armatei, vor inlocui comandantii care sunt in prezent responsabili de anchetarea si eventuala urmarire penala a subordonatilor lor, un sistem ce poate genera conflicte de interese.

"20.000 de soldati sunt agresati sexual in fiecare an, mai putin de 8.000 raporteaza aceste atacuri si, din randul acestora, mai putin de 5.000 solicita o ancheta si doar o mica parte ajung in justitia militara", a reamintit vineri presedinta comisiei independente, Lynn Rosenthal, in timpul unui briefing de presa.

Potrivit comisiei, justitia militara americana "nu este bine inzestrata pentru a face fata infractiunilor sensibile, cum ar fi agresiunile sexuale si violenta in familie".

Vina, in opinia sa, este a "avocatilor si anchetatorilor fara experienta, a avocatilor victimelor care se ocupa si de alte cazuri si a absentei aproape totale a specialistilor in preventie".

Un numar de zece ofiteri au fost demisi in decembrie anul trecut, dupa o serie de crime la o baza militara importanta din SUA, printre care cea a soldatului Vanessa Guillen, o tanara de 20 de ani care a disparut pe 22 aprilie 2020, dupa ce a fost victima unei hartuiri sexuale.

Tanara a spus familiei ca nu are incredere in superiorii ei in privinta asigurarii urmaririi in justitie a unei plangeri pentru hartuire sexuala, iar apropiatii sai si-au exprimat public indoiala referitor la hotararea militarilor de a investiga disparitia ei. In cele din urma, trupul sau dezmembrat a fost descoperit pe 30 iunie.