Israelul restabileste purtarea mastii de protectie in locuri publice inchise

Israelul a anuntat vineri, pe 25 iunie, restabilirea obligatiei purtarii mastii de protectie in locuri publice inchise, in urma unei cresteri a numarului contaminarilor cu noul coronavirus, intr-o tara in care peste jumatate din populatie a fost vaccinata cu doua doze de vaccin impotriva COVID-19, relateaza AFP.



"Din cauza unei cresteri a numarului infectiilor, Ministerul Sanatatii anunta ca de vineri, 25 iunie, incepand de la pranz (si ora Romaniei), mastile vor fi obligatorii in toate locurile care nu sunt deschise, cu exceptia domiciliului", a anuntat ministerul intr-un comunicat.

Ads

Autoritatile au decis sa impuna, din nou, obligativitatea purtarii mastii, pe Aeroportul International din Tel Aviv, inca de pe 23 iunie.