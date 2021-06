Noul presedinte al Iranului exclude o intalnire cu Biden privind acordul nuclear. Centrala din Bushehr, inchisa temporar din cauza unei ''defectiuni''

Presedintele ales al Iranului, ultraconservatorul Ebrahim Raisi, a declarat luni, la prima sa conferinta de presa dupa alegeri, ca nu va autoriza ''negocieri de placere'' in dosarul nuclear, refuzand totodata orice intalnire bilaterala cu presedintele american Joe Biden, in timp ce s-a aratat deschis fata de o normalizare a relatiilor Iranului cu rivalul sau regional, Arabia Saudita, relateaza agentiile AFP si Reuters.

Ebrahim Raisi, in varsta de 60 de ani, un critic strident al Occidentului, ii va succeda pe 3 august pragmaticului Hassan Rouhani, in timp ce Iranul incearca sa ajunga cu statele occidentale la o intelegere privind reaplicarea acordului nuclear semnat in 2015 si din care Statele Unite, prin decizia fostului presedinte Donald Trump, s-au retras in 2018 si au reinstituit impotriva Iranului sanctiuni ce au afectat sever economia acestei tari. Teheranul a raspuns de atunci prin incalcari succesive ale angajamentelor asumate in acord si a depasit limitele de imbogatire a uraniului.

Intrebat de un jurnalist american la conferinta de presa daca intentioneaza sa se intalneasca cu presedintele Joe Biden pentru a solutiona aceasta problema, Raisi a raspuns scurt: ''Nu! ''.

''Sustinem negocierile care garanteaza interesele noastre nationale (...) America trebuie sa revina imediat in acord si sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in intelegere'', a indicat presedintele ales. Washingtonul ''a incalcat JCPOA (acordul nuclear) si nici europenii nu si-au respectat promisiunile'', a completat el facand referire la incapacitatea Marii Britanii, a Frantei si Germaniei (care sunt parte a acestui acord alaturi de China si Rusia) de a contracara sanctiunile americane.

Fost sef au autoritatii judiciare, Ebrahim Raisi a sustinut ca a ''aparat mereu drepturile omului'', in contextul in care SUA si mai multe ONG-uri occidentale il acuza ca este responsabil pentru torturi si executii sumare, printre alte delicte, pe parcursul indelungatei sale cariere in sistemul judiciar. Mai mult, intrebat despre aceasta chestiune la conferinta de presa, el le-a transmis occidentalilor sa priveasca la propriile lor ''incalcari'' ale drepturilor omului.

Ads

In Iran presedintele are prerogative limitate, cea mai mare parte a puterii fiind in mainile ghidului suprem, ayatolahul Ali Khamenei, acestuia din urma revenindu-i deciziile finale in numeroase chestiuni, inclusiv in sectorul nuclear.

Statele vecine Iranului din zona Golfului considera ca acordul nuclear nu trebuie separat de programul iranian de rachete balistice, ele acuzand comportamentul ''destabilizator'' al Iranului in Orientul Mijlociu, unde Iranul si Arabia Saudita se confrunta prin interpusi in Irak si in razboiul din Yemen.

Legat de aceasta, Raisi a impartasit la conferinta sa de presa pozitia lui Khamenei, si anume ca ''activitatile regionale ale Iranului si programul de rachete balistice'' nu sunt negociabile. Totusi, el s-a declarat favorabil normalizarii relatiilor cu Arabia Saudita, relatii intrerupte in 2016. ''Redeschiderea ambasadei saudite nu este o problema pentru Iran'', a indicat presedintele ales, dar a insistat ca Arabia Saudita sa se retraga din Yemen.

Ads





Centrala nucleara din Bushehr, inchisa temporar din cauza unei "defectiuni" tehnice



Centrala nucleara iraniana din Bushehr (sudul Iranului) a fost inchisa temporar din cauza unei ''defectiuni'' tehnice, a anuntat Organizatia pentru Energie Atomica din Iran in noaptea de duminica spre luni, transmite France Presse.

''In urma unei defectiuni tehnice la centrala din Bushehr (...) aceasta a fost oprita temporar si deconectata de la reteaua nationala de electricitate'', a scris organizatia, care opereaza singura centrala atomica din tara, fara a preciza natura problemei.

''In mod firesc, dupa remedierea acestei defectiuni tehnice, centrala va fi reconectata la reteaua nationala de energie electrica", se mai arata in scurtul comunicat.

Ads

Bushehr este un port din Golful Persic, mai aproape de capitalele mai multor monarhii din Peninsula Arabica decat de Teheran, motiv pentru care centrala, care este construita intr-o zona frecvent predispusa la cutremure, reprezinta o sursa de ingrijorare pentru aceste state.

Centrala din Bushehr, dotata cu un reactor de 1.000 MW, a fost construita de Rusia si a fost predata oficial in septembrie 2013, dupa ani de intarzieri.