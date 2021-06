Negociatorul-sef al Iranului: Un acord in negocierile nucleare este ''mai aproape ca oricand''

Iran, tot mai aproape de o reintoarcere in acordul nuclear FOTO Hepta

In actuala runda de negocieri nucleare s-au inregistrat ''progrese bune'' si incheierea unui acord este ''mai aproape ca oricand'', a declarat duminica negociatorul-sef al Iranului si ministru adjunct de externe Abbas Araqchi, informeaza EFE.

''Astazi este ultima zi a acestei a sasea runde de negocieri. Am trecut prin zile intense si o munca foarte grea si acum suntem in situatia in care aproape toate documentele acordului sunt gata'', a explicat negociatorul la televiziunea de stat iraniana.

Iranul si cele cinci mari puteri care sunt parte la acordul nuclear din 2015 (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) organizeaza duminica la Viena o reuniune plenara, prima dupa alegerea ultraconservatorului Ebrahim Rais al-Sadati ca viitor presedinte al Republicii Islamice.

Negocierile, care au inceput in aprilie, implica in mod indirect Statele Unite, cu scopul de a determina Washingtonul sa revina la acord, pe care l-a abandonat in 2018, iar Teheranul sa revina la respectarea deplina a acestuia.

Araqchi si-a exprimat speranta ca intalnirea de duminica va ajunge la "o concluzie" si ca delegatiile se vor putea intoarce in capitalele lor pentru consultari si o decizie finala.

Potrivit reprezentantului iranian, "principalele probleme de dezacord au fost rezolvate", iar cele asupra carora nu s-a gasit inca o solutie au inregistrat cel putin progrese.

Un posibil acord este absolut clar, deoarece este clar in ce domenii ce lucruri sunt posibile si ce lucruri nu sunt, a explicat Arakchi, considerand ca depinde de cealalta parte sa ia acum "decizia finala".

Desi a recunoscut ca nu a fost "usor" sa pregateasca terenul pentru un acord in aceasta ultima faza, negociatorul persan este "foarte increzator" ca in urmatoarea runda de negocieri, a saptea, se va ajunge la un rezultat.

Din 2019, Iranul a incalcat o mare parte din acordul nuclear, in special in ceea ce priveste productia si puritatea uraniului imbogatit, un material care are dubla utilizare, civila si militara, si care a atins niveluri de 60%.

Noul presedinte american, democratul Joe Biden, doreste sa revina la pact, dar mai intai cere ca Iranul sa-si indeplineasca toate obligatiile, in timp ce Teheranul conditioneaza acest pas de eliminarea prealabila a sanctiunilor americane.

Acordul, sub acronimul englezesc JPCOA, limiteaza programul nuclear iranian in schimbul ridicarii sanctiunilor, cu scopul de a impiedica Republica Islamica sa obtina arme nucleare.