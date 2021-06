Interdictie pentru fanii vaccinati cu AstraZeneca la concertele lui Bruce Springsteen. Explicatiile artistului

Persoanele vaccinate impotriva coronavirusului cu Oxford AstraZeneca nu vor avea acces la urmatoare editie a spectacolelor date de cantaretul american Bruce Springsteen pe Broadway, New York.

Bruce Springsteen urmeaza sa sustina 30 de spectacole intre 26 iunie si 4 septembrie, insa numai cei imunizati cu vaccinurile omologate oficial in Statele Unite vor avea acces. Intrucat vaccinul AstraZeneca nu a fost inca certificat de Food and Drug Administration (FDA), persoanele care s-au imunizat cu acest vaccin nu vor putea participa.

Springsteen, acum in varsta de 71 de ani, a stabilit reguli stricte pentru solicitantii de bilete: ei trebuie sa poata dovedi ca au primit una dintre cele trei imunizari Covid-19 cu autorizatie de utilizare de urgenta de la FDA: vaccinurile cu doua doze Pfizer-BioNTech sau Moderna, sau vaccinul cu o singura doza Johnson Johnson.

Canadienii nu au primit foarte bine vestea, intrucat numeroase persoane s-au vaccinat cu AstraZeneca. Preza din Canada, in frunte cu Toronto Star, ironizeaza vestea titrand: "Spectacolul trebuie sa continue. Dar daca ai vaccinul AstraZeneca, nu esti invitat".

Proprietarii lantului de teatre Jujamcyn de pe Broadway unde vor avea loc concertele, au declarat ca a impus stipularea "in conformitate cu directivele statului New York" si ca singura exceptie ar fi pentru copiii cu varsta de 16 ani sau mai mici, care trebuie sa prezinte in continuare dovada unui test negativ recent Covid-19 si sa fie insotiti de catre un adult complet vaccinat.

Nu este necesara folosirea mastii la spectacole, iar producatorii subliniaza faptul ca locurile in interiorul teatrului St James cu o capacitate de 1.710 nu sunt distantate social.

Ads

Springsteen pe Broadway este vazut ca un test pentru redeschiderea mai larga a scenei culturale din New York, multe alte spectacole nefiind planificate pana in septembrie sau mai tarziu.