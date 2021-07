Incendiu uriaș în statul Oregon. Peste 2.000 de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor VIDEO

Echipaje terestre şi elicoptere pentru stingerea flăcărilor au intervenit joi pentru suprimarea unui masiv incendiu de vegetaţie care a condus la evacuarea a circa 2.000 de locuitori din sudul statului american Oregon, acesta fiind cel mai mare dintre zecile de focare active în vestul SUA, afectat de secetă, informează Reuters.

Incendiul Bootleg, care s-a declanşat la 6 iulie, a mistuit peste 91.860 de hectare de vegetaţie din Pădurea Naţională Fremont-Winema, la aproximativ 400 de kilometri sud de Portland.

Suprafaţa afectată de flăcări o depăşeşte pe cea a oraşului New York şi este cu 4.800 de hectare mai mare decât cea înregistrată miercuri.

Echipele de intervenţie au reuşit să controleze flăcările în proporţie de 7%, o creştere uşoară faţă de 5% în ziua anterioară, însă comandantul Joe Hessel a declarat că incendiul continuă să se extindă. "Vegetaţia extrem de uscată şi vremea aridă nu sunt în favoarea noastră", a scris Hessel pe Twitter.

Peste 1.700 de pompieri, ajutaţi de 12 elicoptere speciale, au fost mobilizaţi pentru stingerea acestui incendiu, cererea de personal şi echipamente de intervenţie de-a lungul regiunii Pacific Northwest suprasolicitând resursele disponibile, a declarat Jim Gersbach, purtător de cuvânt al Departamentului Forestier din Oregon. "Este neobişnuit să atingem acest nivel de cerere de resurse pentru stingerea incendiilor la începutul acestui sezon", a precizat el.

