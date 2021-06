Un incendiu a izbucnit in Gara Elephant and Castle din Londra in aceasta dupa-amiaza, iar in imaginile postate pe retelele de socializare se vede cum un fum negru si gros cuprinde cladirea.

Un utilizator de Twitter a spus ca a existat "mult fum negru, apoi a explodat si a izbucnit o minge de foc mare".

"Fumul inca se revarsa, zona de sub gara se numeste Little Columbia si exista numeroase mici magazine si restaurante columbiene care sunt acum acoperite de fum negru gros", a scris acesta, potrivit express.co.uk.

Ads

"Inseamna ca trenurile nu pot in prezent sa circule in aceasta statie.Ca urmare, trenurile intre Blackfriars din Londra si Denmark Hill / Herne Hill pot fi anulate sau intarziate", observa altcineva.

Un alt martor de pe Twitter a declarat ca este posibil ca incendiul sa fi inceput in apropierea atelierului de reparatii auto situat sub gara, insa aceasta ipoteza nu a fost confirmata.

"Ceva tocmai a explodat?", se intreaba o persoana.

"Niciun sunet, ci o minge de foc masiva pe Elephant Road." vine si raspunsul.

Pompierii din Londra au avertizat oamenii sa evite zona, intr-o postare pe Twitter: "Zece masini de pompieri si aproximativ 70 de pompieri participa la stingerea unui incendiu la arcurile feroviare din apropierea garii #ElephantCastle.

"Va rugam sa evitati zona si sa inchideti toate usile si ferestrele."